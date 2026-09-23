Việt Nam sẽ tiếp tục miễn phí trụ sở cho các tổ chức Liên Hiệp Quốc

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Tổng giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Alexander de Croo, Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) Catherine Russell và Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) Diene Keita đã tiến hành trao các Chương trình hợp tác quốc gia (CPD) giai đoạn 2027 - 2031 giữa Chính phủ Việt Nam và 3 cơ quan phát triển hàng đầu này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu ẢNH: TTXVN

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Tổng giám đốc UNDP Alexander de Croo đã trao Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung “Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng Ngôi Nhà xanh chung của Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội năm 2012”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Bộ Công an Việt Nam và đại diện Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) đã trao Ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của các tổ chức Liên Hiệp Quốc dành cho Việt Nam qua các thời kỳ. Từ những năm tháng tái thiết sau chiến tranh trong thập niên 1970, công cuộc Đổi mới từ thập niên 1980, tiến trình hội nhập quốc tế từ thập niên 1990, cho đến những thành tựu phát triển ngày nay.

Sự đồng hành của UNDP, UNICEF và UNFPA đã góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những đóng góp đó không chỉ mang ý nghĩa về nguồn lực, mà quan trọng hơn là việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm cùng các ý tưởng và giải pháp tiên tiến, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và củng cố vững chắc nền tảng phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, việc ký kết và trao các Văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2027 - 2031 hôm nay mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và 3 tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động trong 5 năm tới, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hành động và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Việt Nam mong muốn UNDP, UNICEF và UNFPA tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu để đồng hành cùng Việt Nam trong việc đổi mới mô hình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng với già hóa dân số và phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên.

Ba tổ chức Liên Hiệp Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục là những đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực tiên tiến, đồng thời tăng cường phối hợp nội bộ hệ thống để tạo ra các tác động toàn diện, lâu dài.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ miễn phí trụ sở cho các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh các cơ quan này đặt văn phòng đại diện quốc gia, khu vực hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện lớn toàn cầu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước thông qua các cơ chế hợp tác, cùng hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.

Tổng giám đốc UNDP khẳng định UNDP cam kết tiếp tục sát cánh, hỗ trợ Việt Nam nắm bắt kịp thời các cơ hội mang tính thời đại.

Giám đốc Điều hành UNICEF nhấn mạnh Việt Nam là minh chứng rõ nét cho thấy đầu tư vào con người chính là động lực tạo nên sự chuyển mình kinh tế - xã hội sâu sắc. UNICEF cũng hoan nghênh vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam, qua đó kỳ vọng Việt Nam sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm phát triển thông qua cơ chế hợp tác Nam - Nam và hợp tác 3 bên.

Giám đốc Điều hành UNFPA bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước thành tựu thực tế khi không ghi nhận trường hợp tử vong mẹ nào tại 60 bản làng vùng sâu, vùng xa thuộc khuôn khổ một dự án do cơ quan này hỗ trợ. Khẳng định sự trân trọng trước sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam, lãnh đạo UNFPA mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp lớn hơn nữa vào các mục tiêu phát triển chung của cộng đồng quốc tế.