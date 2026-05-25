Việt Nam Solar phân phối chính thức tấm pin mặt trời Panasonic trên cả nước

Sự hợp tác giữa Việt Nam Solar và Panasonic - thương hiệu toàn cầu với hơn 100 năm hình thành và phát triển, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa chất lượng cho hệ thống lắp đặt điện mặt trời dân dụng.

Theo thỏa thuận hợp tác, Việt Nam Solar sẽ phân phối chính thức và triển khai lắp đặt các dòng tấm pin năng lượng mặt trời Panasonic tại Việt Nam. Toàn bộ quy trình, từ tư vấn, thiết kế đến thi công, được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật chặt chẽ, giúp hộ gia đình tiếp cận nguồn vật tư chính hãng, đầy đủ CO/CQ, đồng thời yên tâm về độ an toàn và hiệu suất vận hành lâu dài.

Đúng với kế hoạch triển khai thì Việt Nam Solar sẽ lắp đặt dòng tấm pin Panasonic 620Wp cho các công trình điện mặt trời, đi kèm chính sách bảo hành chính hãng gồm 15 năm cho sản phẩm và 30 năm cho hiệu suất. Sau 30 năm sử dụng, hiệu suất cam kết vẫn đạt trên 87,4%, mang lại sự an tâm về chất lượng và giá trị đầu tư lâu dài cho khách hàng.

Đại diện Việt Nam Solar chia sẻ: "Việc lựa chọn tấm pin Panasonic 620Wp cho phân khúc hộ gia đình không chỉ giải quyết bài toán hóa đơn tiền điện hàng tháng mà còn là khoản đầu tư sinh lời dài hạn. Với độ suy hao thấp (thấp nhất 0,4%/ năm từ năm thứ 2), hệ thống điện mặt trời này hoạt động ổn định như một nhà máy phát điện mini ngay trên mái nhà".

Khách hàng khi lắp đặt qua Việt Nam Solar sẽ được hưởng trọn vẹn dịch vụ hậu mãi, bao gồm giám sát hệ thống, bảo trì định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Với những ai đang cân nhắc đầu tư hệ thống điện mặt trời cho gia đình, việc chọn một sản phẩm chất lượng cao ngay từ đầu không chỉ là quyết định tài chính thông minh, mà còn là cam kết với một tương lai năng lượng sạch và bền vững.

