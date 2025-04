Việt Nam - Tây Ban Nha hướng tới nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hai bên nhất trí cao về các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới, tập trung vào 6 nhóm biện pháp cụ thể hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vào thời gian thích hợp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, hợp tác, phát triển của mỗi khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gặp gỡ báo chí ẢNH: NHẬT BẮC

Trong đó, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, thỏa thuận đã ký kết nhân chuyến thăm này; tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm tạo đột phá cho hợp tác thương mại song phương; sớm họp Phiên đầu tiên Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong năm 2025.

Việt Nam hoan nghênh Tây Ban Nha là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn và mong muốn Tây Ban Nha hỗ trợ thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Hai bên thúc đẩy hợp tác về quốc phòng - an ninh trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết; thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và nghề cá; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Tây Ban Nha và cộng đồng người Tây Ban Nha tại Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại hai nước, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của sở tại và tình hữu nghị giữa hai nước.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, cùng triển khai các sáng kiến thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tại hội đàm, Việt Nam đề nghị Tây Ban Nha làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước Mỹ Latinh; Việt Nam nhất trí làm cầu nối tăng cường quan hệ Tây Ban Nha - ASEAN.

Về Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết, đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Tây Ban Nha thăm chính thức Việt Nam, khởi đầu cho các hoạt động cấp cao, cũng như giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực, trên trường quốc tế, cũng như đường lối đối ngoại, chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết, Tây Ban Nha ủng hộ và mong muốn hợp tác với các nền kinh tế năng động như Việt Nam.

Thủ tướng Tây Ban Nha chia sẻ, chuyến thăm của ông tới Việt Nam góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hai nước, tập trung 3 lĩnh vực.

Thứ nhất là làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, hướng tới nâng quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Thứ hai là thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong đó hai bên đã ký kết các văn kiện nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên thâm nhập thị trường của nhau. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ thăm TP.HCM, tại đây ông sẽ gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp hai nước.

Các doanh nghiệp Tây Ban Nha rất quan tâm việc mở rộng làm ăn tại Việt Nam trong những lĩnh vực quan trọng như hạ tầng đường sắt. Ông cho biết, Tây Ban Nha là quốc gia có hệ thống đường sắt cao tốc dài thứ 2 thế giới hiện nay.

Thủ tướng Pedro Sanchez cũng cho biết sẽ hỗ trợ khoảng 300 triệu euro để các doanh nghiệp Tây Ban Nha tăng cường hiện diện tại Việt Nam.

Thứ ba, Tây Ban Nha sẽ cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế.

"Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam là một ví dụ lạc quan với thế giới về việc thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ và phát triển bền vững", Thủ tướng Tây Ban Nha nhận định, và khẳng định, Tây Ban Nha ủng hộ tự do thương mại, duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ.