Việt Nam - Thái Lan đồng hành, hỗ trợ nhau cùng phát triển

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao VN thể hiện sự coi trọng cao của VN đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Ảnh: TTXVN

Đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực tiềm năng

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026), đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia.

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Chính phủ và nhân dân Thái Lan dành cho đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định VN luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan không ngừng phát triển. Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức về địa chính trị - kinh tế toàn cầu, Thái Lan và VN vẫn duy trì ổn định và phát triển, khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ song phương thời gian qua: tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực; hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được mở rộng, với nhiều hình thức phong phú, thực chất.

Trao đổi về phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đồng hành, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ năm Nội các chung VN - Thái Lan, Thái Lan - VN tại Thái Lan; sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai bộ trưởng ngoại giao.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy và hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia; sớm tiến tới đàm phán và ký kết Hiệp định Dẫn độ và Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dựQuân đội Hoàng gia Thái Lan trong Lễ đón sáng 28.5 ẢNH: TTXVN

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau, với những đột phá mới và phát triển mới về chất; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỉ USD hiện nay lên mức 25 tỉ USD theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch, thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối" quan trọng, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp, địa phương; và kết nối các chiến lược phát triển bền vững. Tăng cường kết nối giao thông, logistics; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển du lịch, thúc đẩy hợp tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch, kết nối điểm đến giữa hai nước, đặc biệt trong các mảng có thế mạnh chung như du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người VN tại Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại VN; tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại VN để tăng cường hiểu biết lẫn nhau; bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ VN - Thái Lan phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.

Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chứng kiến lễ ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031 và trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng ấn nút khai trương Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Thái Lan.

*Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết lãnh đạo hai nước đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện và thực chất. Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ VN - Thái Lan trong thời gian vừa qua. Trong đó sự tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố; hợp tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng; giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN ngày càng chặt chẽ.

Trên nền tảng đó, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng, biện pháp nhằm đưa quan hệ VN - Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng sạch, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, tận dụng hiệu quả các hành lang kinh tế trong tiểu vùng Mê Kông, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước và trong khu vực.

Về hợp tác giữa các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết sẽ tăng cường hơn hiệu quả hợp tác, đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết nối văn hóa, giáo dục, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và gắn bó giữa hai dân tộc. Đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ Thái Lan đối với cộng đồng người VN đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây là cầu nối quý báu trong quan hệ hai nước, một phần không thể thiếu trong nỗ lực gìn giữ và phát triển tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tầm quan trọng của việc giữ vững đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, nhất trí tăng cường phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; hoan nghênh việc Thái Lan và Campuchia thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn và mong muốn hai nước duy trì đối thoại, giải quyết các tranh chấp biên giới bằng biện pháp hòa bình về lâu dài của cả hai bên và của cả khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Thái Lan sẽ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đáp ứng được lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hợp tác song phương bước sang giai đoạn phát triển mới

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Saram nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên thăm Thái Lan trên cương vị mới và đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúc mừng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Chủ tịch Quốc hội Sophon Saram bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ VN - Thái Lan không ngừng phát triển mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa hợp tác song phương bước sang giai đoạn phát triển mới. Hai bên cũng đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp, nhất là trong bối cảnh hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 vừa được ký kết tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul, với nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan sớm thăm VN vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cảm ơn và bày tỏ mong muốn sớm thăm VN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Cũng trong ngày 28.5, tại Hoàng cung Thái Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. Nhà Vua Thái Lan bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Thái Lan; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước. Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao VN sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của các lãnh đạo cấp cao VN tới Nhà Vua và Hoàng hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện của Thái Lan trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự trị vì sáng suốt của Nhà Vua, cùng sự đồng lòng của Chính phủ và nhân dân Thái Lan, đất nước Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, giữ vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định VN hết sức coi trọng quan hệ hai nước, đồng thời đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trong 50 năm qua, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của VN trong ASEAN và là một trong những nhà đầu tư lớn tại VN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo kết quả rất thành công của cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, trong đó hai bên đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031, đồng thời bày tỏ mong muốn Nhà Vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh VN luôn trân trọng các chuyến thăm của các thành viên Hoàng gia Thái Lan, đặc biệt là các chuyến thăm của Nhà Vua vào các năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử, coi đây là những dấu mốc quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã triển khai nhiều dự án ý nghĩa tại VN trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Nhà Vua và Chính phủ Thái Lan luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người VN tại Thái Lan sinh sống ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại; đề nghị tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa VN tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngôi chùa Việt tại Thái Lan. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời Nhà Vua và Hoàng hậu thăm VN trong thời gian tới. Nhà Vua vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm VN. * Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao VN đã đến đặt vòng hoa viếng và ký sổ tang Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit.

Chiều 28.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn doanh nghiệp VN - Thái Lan năm 2026 do Bộ Tài chính VN, Đại sứ quán VN tại Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan - VN phối hợp tổ chức. Cùng dự có Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; các đại biểu cấp cao hai nước và đại diện ban lãnh đạo gần 700 doanh nghiệp VN và Thái Lan. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Tổng công ty hàng không VN (Vietnam Airlines) công bố mở đường bay thẳng mới kết nối TP.HCM và Phuket, hoạt động từ tháng 7.2026. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp ngắn đại diện Hội Hữu nghị Thái Lan - VN và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu tại Thái Lan. Cũng trong ngày 28.5, bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - đã có cuộc gặp với phu nhân Thủ tướng Thái Lan Thananon Charnvirakul. Hai phu nhân cùng thăm chùa Phật Ngọc và Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan.