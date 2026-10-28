Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Đảng MIU Cộng hòa Dominica

Chiều 28.10, tại Hà Nội, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, đã có buổi tiếp ông Miguel Mejía, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) Cộng hòa Dominica, nhân chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Đảng MIU.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thái Học thay mặt bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng Bí thư Miguel Mejía cùng đoàn đại biểu.

Ông Nguyễn Thái Học đón tiếp ông Miguel Mejía ẢNH: VŨ ĐỨC

Ông bày tỏ sự xúc động khi biết Tổng Bí thư MIU đã dành thời gian đến viếng mộ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thăm hỏi phu nhân Ngô Thị Mận; khẳng định nghĩa cử cao đẹp này là minh chứng rõ nét cho tình cảm thủy chung, son sắt mà Tổng Bí thư MIU luôn dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Học bày tỏ vui mừng vì các cuộc làm việc hiệu quả của Tổng Bí thư Miguel Mejía với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Với cương vị phụ trách công tác Đảng trong khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, ông Nguyễn Thái Học bày tỏ mong muốn chuyến thăm lần này sẽ tạo động lực mới để hai bên mở rộng hợp tác. Ông kỳ vọng thông qua vai trò cầu nối này, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân, kết nối các tổ chức xã hội của Dominica với Việt Nam nhằm thắt chặt tình đoàn kết và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Trong phát biểu của mình, ông Miguel Mejía, đã nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc trở thành cầu nối đưa quan hệ của Việt Nam lan tỏa sâu rộng hơn tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện.

Ông Miguel Mejía khẳng định Đảng MIU luôn sẵn sàng làm cầu nối, tích cực hỗ trợ kết nối Việt Nam với các chính đảng, tổ chức quần chúng và nhân dân tại khu vực Trung Mỹ, Caribe và toàn bộ Mỹ Latinh. Ông nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm cao, khẳng định luôn sẵn lòng đảm nhận mọi nhiệm vụ để không ngừng vun đắp cho mối liên kết chiến lược này.

Tổng Bí thư Miguel Mejía khẳng định tiềm năng giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, thương mại và văn hóa còn rất lớn, và ý chí chính trị vững chắc của cả hai bên chính là nền tảng để hiện thực hóa những mục tiêu hợp tác tốt đẹp này.