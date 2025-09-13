Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ chẩn đoán, điều trị ung thư từ Nga

Lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, ông Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Ông Kaprin Andrey Dmitrievich - Tổng giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị - Viện Hertsen Liên bang Nga trao đổi văn kiện hợp tác với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tại lễ ký kết chiều 12.9 ẢNH: TÂM ANH

Theo đó, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và thuốc sinh học tiên tiến. Trong đó đặc biệt chú trọng chuyển giao toàn diện các công nghệ lõi, các phát minh quan trọng về vắc xin, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga. Từ đó giúp Việt Nam không chỉ có cơ hội nhanh chóng tiếp cận với các thuốc, phương pháp điều trị mới mà còn tự chủ sản xuất thuốc và vắc xin công nghệ mới, góp phần chủ động cung ứng, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Sự kiện là bước hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác đã ký vào tháng 5.2025 tại Liên bang Nga giữa hệ sinh thái y tế hàng đầu VNVC - BVĐK Tâm Anh và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Nga V.Putin.

Ngay sau sự kiện, hai bên sẽ chính thức triển khai các hoạt động trao đổi các thông tin khoa học, thực hành và huấn luyện đào tạo các phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư hiện đại hàng đầu với hiệu quả cao.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko cho biết hệ thống y tế Nga được Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận là tốt nhất thế giới, từ y tế dự phòng tới y tế công nghệ cao. Nga hiện sở hữu nhiều công nghệ khác nhau trong điều trị ung bướu, cấy ghép tạng, cũng như những giải pháp công nghệ phát triển hệ thống y tế nói chung, từ cơ bản đến cao cấp nhất. "Sự kiện ký kết hợp tác này là bước tiến quan trọng, góp phần hiện thực hóa những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn", ông Murashko cho biết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đại diện Đại sứ quán và lãnh đạo các đơn vị y tế hai nước cùng chứng kiến khoảnh khắc ký kết hợp tác, mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và điều trị ung thư tại Việt Nam ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga là viện nghiên cứu về ung thư hàng đầu ở Nga và châu Âu, đi đầu về các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực điều trị ung thư như phẫu thuật, can thiệp ít xâm lấn, xạ trị proton, phóng xạ tắc mạch điều trị khối u, xạ - hóa trị kết hợp, vắc xin… Đây là nơi công bố nhiều phát minh quan trọng của Nga đột phá về hiệu quả điều trị ung thư trong thời gian qua.

Hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam mang đến thêm những hy vọng mới cho người bệnh ung thư khi có thêm cơ hội tiếp cận với thuốc phát minh mới. Đồng thời, các nhà khoa học, chuyên gia, bác sĩ tại Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận trực tiếp với công nghệ lõi, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu thế giới, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu.

Sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh ung thư vẫn đang là gánh nặng trên toàn cầu và tại Việt Nam. Theo thống kê của Globocan 2022, mỗi năm, nước ta hơn 180.400 ca mắc mới và 120.100 ca tử vong do ung thư, trong đó phần lớn phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, bệnh nặng, gây khó khăn cho các phương pháp điều trị hiện có và với chi phí cao cho các thuốc đặc trị.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Tâm Anh Hà Nội giới thiệu về siêu máy CT Somatom Force VB30 hỗ trợ đắc lực trong tầm soát ung thư với Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và đoàn đại biểu ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết các thỏa thuận được ký kết hôm nay giữa BVĐK Tâm Anh và các đối tác của Liên bang Nga sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế, là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, Liên bang Nga mà còn của toàn cầu.

Bà khẳng định Bộ Y tế cùng với hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đưa các thỏa thuận hợp tác nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ ký kết ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Cũng trong sự kiện còn diễn ra Lễ ký kết giữa Nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez - Liên bang Nga về chuyển giao công nghệ, đào tạo và sản xuất vắc xin và thuốc sinh học thế hệ mới nhằm giúp Việt Nam sớm làm chủ các công nghệ lõi trong sản xuất các dược phẩm tiên tiến. Qua đó, người dân Việt Nam sớm được tiếp cận với các vắc xin mới và thuốc mới, đặc biệt là lĩnh vực phòng ngừa, điều trị các bệnh ung thư, bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi.