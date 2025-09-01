Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng bạn bè quốc tế kiến tạo hòa bình, thịnh vượng

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
01/09/2025 21:13 GMT+7

Tối 1.9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Dự buổi chiêu đãi có Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân; Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân; các đại biểu quốc tế và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, cách đây tròn 80 năm, ngày 2.9.1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Việt Nam đồng hành cùng bạn bè quốc tế kiến tạo hòa bình và thịnh vượng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì tiệc chiêu đãi

ẢNH: TTXVN

"Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử", Chủ tịch nước khẳng định.

Để có một Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc ngày hôm nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thành kính tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối; anh hùng, liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Việt Nam đồng hành cùng bạn bè quốc tế kiến tạo hòa bình và thịnh vượng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại tiệc chiêu đãi

ẢNH: THẢO PHẠM

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các vị Đại sứ, Đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước.

Việt Nam đồng hành cùng bạn bè quốc tế kiến tạo hòa bình và thịnh vượng - Ảnh 3.

Cùng dự buổi chiêu đãi có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, trí thức, nhà khoa học, đại diện văn nghệ sĩ, thanh niên và kiều bào tiêu biểu

ẢNH: THẢO PHẠM

Vững tin vào tiền đồ và tương lai tươi sáng, Chủ tịch nước khẳng định, với ý chí, khát vọng cháy bỏng xây dựng đất nước hùng cường, cùng trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập, thắp sáng, lan tỏa ngọn lửa của tinh thần hòa giải, đoàn kết, hợp tác quốc tế.

Trong một thế giới đầy biến động, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tương lai, vận mệnh của dân tộc Việt Nam luôn gắn kết mật thiết với tương lai, vận mệnh của các dân tộc trên thế giới; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đối tác trên thế giới, đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại.

Các đại biểu quốc tế tham dự tiệc chiêu đãi

ẢNH: THẢO PHẠM

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng "Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Sự đoàn kết quốc tế có ý nghĩa to lớn với chúng tôi", Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay đóng góp cùng bạn bè quốc tế kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Việt Nam luôn coi đoàn kết với Cuba là nghĩa tình, trách nhiệm thủy chung

Sáng 1.9, ngay sau lễ đón trọng thể cấp nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel.

