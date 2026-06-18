Việt Nam trong top 10 đất nước hòa bình nhất châu Á

Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2026 đánh giá các quốc gia trên ba lĩnh vực: xung đột đang diễn ra, an ninh - an toàn xã hội, mức độ quân sự hóa.

Đối với các cuộc xung đột đang diễn ra, báo cáo đã xem xét cả "các cuộc xung đột nội bộ và bên ngoài, cũng như vai trò và thời gian tham gia". An ninh và an toàn xã hội được đánh giá dựa trên các yếu tố như tỷ lệ giết người, khủng bố chính trị, các cuộc biểu tình bạo lực và nhận thức về tội phạm. Cuối cùng, lĩnh vực quân sự hóa bao gồm chi tiêu quân sự của một quốc gia tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, khả năng tiếp cận vũ khí và các yếu tố khác.

Chỉ số hòa bình chia thế giới thành 6 màu cơ bản, gồm xanh đậm, xanh nhạt, vàng, cam, đỏ và trắng, mức độ hòa bình từ cao đến thấp. Trong đó, Việt Nam thuộc nhóm những quốc gia màu xanh nhạt, ở mức độ hòa bình cao, chỉ sau xanh đậm. Nếu tính riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8, lần lượt gồm: New Zealand, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Úc, Timor-Leste, Mông Cổ, Việt Nam, theo sau có Hàn Quốc, Lào, Indonesia...

Trong khi đó, nếu tính phạm vi toàn thế giới, Việt Nam ở vị trí 41/163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhóm xanh nhạt gồm các nước xếp thứ tự từ số 9 đến 66. Quốc gia đứng vị trí cao nhất của châu Á trong danh sách này là Singapore số 8, trong khi ở vị trí thấp có Campuchia thứ 96, Thái Lan 101, Trung Quốc 108, Myanmar 151.

Khách quốc tế thong thả dạo phố ở trung tâm TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm các quốc gia dẫn đầu Chỉ số Hòa bình Toàn cầu 2026 gồm Iceland, New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia, Ireland, Áo, Bồ Đào Nha. Nhóm cuối bảng có Afganistan, Nam Sudan, Congo… Những quốc gia đang trong xung đột Trung Đông như Mỹ ở vị trí 134, Iran 144, Israel 159.

Việt Nam trong top 10 đất nước hòa bình nhất châu Á

Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2026, do Viện Kinh tế và Hòa bình (IPF) có trụ sở chính tại Úc công bố, cho thấy thế giới trở nên kém hòa bình hơn, với mức độ hòa bình trung bình của các quốc gia giảm 0,7% so với năm trước. Đây là năm thứ 12 liên tiếp hòa bình toàn cầu suy giảm.