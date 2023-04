Việt Nam trong top 10 điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc

Ngành du lịch của Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trở lại sau 3 năm đóng cửa vào dịp lễ Năm tháng Năm (lễ Lao động) khi lượng đặt phòng tăng mạnh và hơn 240 triệu chuyến đi được ước tính.

Theo China Media Group, tiêu dùng Trung Quốc sẽ phục hồi hơn nữa trong bối cảnh bùng nổ du lịch và ước tính đóng góp hơn 120 tỉ nhân dân tệ (17,35 tỉ USD). Tuần lễ Lao động này đánh dấu kỳ nghỉ dài đầu tiên ở Trung Quốc sau Tết Nguyên đán sau Covid-19.



Khách du lịch ở Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày đang đến gần VCG

Kỳ nghỉ năm nay tại Trung Quốc sẽ rơi vào thứ bảy - 29.4, kéo dài đến ngày 3.5. Hệ thống đường sắt của Trung Quốc sẽ chuyên chở khoảng 120 triệu hành khách từ thứ năm (27.4) đến ngày 4.5, tăng 20% so với năm 2019 - thời điểm trước đại dịch và là mức cao nhất trong lịch sử, theo dữ liệu từ đường sắt Trung Quốc. Khoảng 69,08 triệu vé tàu đã được bán tính đến 8 giờ sáng thứ năm. Khoảng 53,3 triệu đến 54,3 triệu phương tiện dự kiến sẽ đi qua đường cao tốc của Trung Quốc hàng ngày trong những ngày lễ.

Lượt tìm kiếm các chuyến bay nội địa cho kỳ nghỉ lễ đã tăng hơn 290% so với cùng kỳ năm ngoái và phục hồi 110% so với năm 2019, trong khi lượt tìm kiếm chỗ ở vượt hơn 9 lần so với một năm trước và tăng gần 200% so với năm 2019 kể từ ngày 20.4, theo một báo cáo được chia sẻ với Global Times bởi dịch vụ du lịch trực tuyến Trip.com.

Đối với du lịch nước ngoài, dự kiến sẽ là cao điểm du lịch đầu tiên trong hơn ba năm vào dịp nghỉ lễ Năm tháng Năm sắp tới. Tìm kiếm các chuyến bay nước ngoài trên Trip.com đã tăng lên 120% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi lượt tìm kiếm các khách sạn ở nước ngoài đã phục hồi lên 70%.

Du khách Trung Quốc ưa chuộng điểm đến Nha Trang TQ

Theo dữ liệu của Travel Daily News, tính đến 20.4, 20 điểm đến quốc tế được khách Trung Quốc đặt nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ Lao động, trong đó 10 điểm đến dẫn đầu có Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Singapore, Việt Nam, Úc. Tiếp theo là Anh, Hàn Quốc, Ý, Tây Ban Nha , Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Đức, Brazil và Hà Lan.

Những điểm đến này được khách Trung Quốc đánh giá mang đến nhiều điểm tham quan và trải nghiệm đa dạng, từ những bãi biển đẹp và kỳ quan thiên nhiên đến các địa danh văn hóa và khu mua sắm đẳng cấp thế giới...