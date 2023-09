Việt Nam trong top 20 điểm đến đông khách nhất mùa hè

ForwardKeys, tập dữ liệu du lịch hàng đầu thế giới, phân tích các con số dựa trên lượng khách di chuyển bằng đường hàng không để cho ra danh sách 40 điểm đến thu hút đông khách quốc tế nhất mùa hè năm nay.

Tính trên toàn thế giới, lượng đặt vé máy bay vào mùa hè (từ 1.7 - 31.8) thấp hơn 23% so với thời điểm trước đại dịch (so với mức của năm 2019 và cao hơn 31% so với cùng kỳ năm 2022).



Khung cảnh Tràng An, Ninh Bình TRAVEL OFF PATH

Xếp hạng các quốc gia được ghé thăm nhiều nhất, đứng đầu là Mỹ, với tỷ lệ chênh lệch đáng kể khi thu hút 11% tổng số du khách quốc tế trong mùa hè 2023. Tiếp theo là Tây Ban Nha, Anh, Ý, Nhật Bản, Pháp, Mexico, Đức, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong danh sách này, Việt Nam xếp thứ 19, sau Thái Lan, UAE, Bồ Đào Nha, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc nhưng trên Thụy Sĩ, Philippines, Singapore, Indonesia... Theo thống kê của ForwardKeys, lượng khách đến Việt Nam bằng đường hàng không trong mùa hè này thấp hơn 28% so với cùng thời điểm trước đại dịch và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, Thái Lan lại thấp hơn tới 41% so với 2019 và tăng 11% so 2022...

Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, hai tháng hè vừa qua (tháng 7 và 8) Việt Nam đón khoảng 2,3 triệu khách quốc tế (thấp hơn 20% so với cùng thời điểm 2019). Lượng khách tăng cao trong hai tháng này so với những tháng trước góp phần đưa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng qua gần đạt mục tiêu cả năm là 8 triệu.

Về thị trường nguồn, Mỹ đứng đầu khi chiếm 18% thị phần đặt vé máy bay theo lịch trình. Tiếp theo là Đức, Anh, Canada, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Ý.

Đối với hầu hết các quốc gia, lượng khách du lịch đã tăng trưởng hai con số so với năm ngoái nhưng vẫn chưa đạt đến mức trước đại dịch. Các thị trường khách nguồn lớn nhất thế giới phục hồi có tính chắp vá, ngoại trừ Mỹ đã tăng 17% so với năm ngoái và chỉ giảm 1% so với năm 2019.

Các thị trường nguồn lớn khác lại chậm hơn nhiều: Pháp giảm 17% so với mức trước đại dịch, Anh giảm 20%, Đức giảm 21%, Ý giảm 24%, Hàn Quốc giảm 28%, Nhật Bản 53%, Trung Quốc giảm 67%...

Du lịch Việt Nam đón gần 8 triệu khách quốc tế trong 8 tháng qua N.T

Du lịch châu Á đã phục hồi khi cả ba quốc gia trong khu vực đều nằm trong top 10 thị trường nguồn. Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đang có tốc độ tăng trưởng ít nhất ba con số so với năm 2022. Mặc dù thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc nằm trong số những thị trường phục hồi chậm nhất nhưng vẫn đạt được vị trí thứ 7 nhờ quy mô khổng lồ.

Olivier Ponti, Phó giám đốc ForwardKeys, nhận định: "Giờ đây, cường quốc du lịch lớn trên thế giới là Trung Quốc đang bắt đầu hồi sinh. Nhìn về quý 4 và xa hơn là đến năm 2024, tôi ngày càng lạc quan. Hiện tại, lượng đặt vé máy bay toàn cầu trong 3 tháng cuối năm chỉ chậm hơn 4% so với năm 2019 và trong 3 tháng đầu năm 2024 cao hơn 3%. Khu vực nhiều hứa hẹn nhất trong quý 4 là Trung Đông, nơi lượng đặt vé máy bay tăng 37% so với năm 2019. Tiếp theo là Trung Mỹ tăng 33% và Caribe tăng 24%".