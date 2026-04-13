Việt Nam trong top đầu quốc gia 'ước được đến thăm nhất'

Khảo sát thực hiện trên 2.000 du khách cho thấy những kết quả khác nhau về sở thích điểm đến cũng như thói quen của du khách Anh. Chẳng hạn, 43% thích so sánh số lượng điểm đến nước ngoài của họ với những người khác. Lý do để nhắc đến "số lượng quốc gia" của họ bao gồm muốn gây ấn tượng với người khác bằng sự am hiểu thế giới và tinh thần phiêu lưu, khiến người khác nghĩ "mình đi nhiều hơn người khác" hoặc coi họ là người "giàu có".

Trong số những người nhắc đến số lượng quốc gia đã đến, hơn 4/10 (44%) sẽ "tình cờ" đề cập đến chủ đề này trong những cuộc trò chuyện du lịch thông thường, trong khi 38% sẽ lập tức kể tên một quốc gia họ đã đến thăm ngay khi người khác nhắc đến.

Nghiên cứu cũng cho thấy 34% du khách coi danh sách các quốc gia họ đã đến thăm như "một niềm tự hào" và 1/5 cảm thấy "tưởng chừng như vượt trội" so với những người đã đến ít quốc gia hơn.

Phát ngôn viên của Công ty Bảo hiểm du lịch Staysure, đơn vị đã ủy thác khảo này cho biết: "Du lịch nước ngoài rất thú vị và những kỷ niệm được tạo ra cùng bạn bè và gia đình có thể tồn tại mãi mãi. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mọi người thích nói về những nơi họ đã đến và so sánh số lượng quốc gia họ đã ghé thăm".

Top 50 điểm đến du khách Anh ước được du lịch nhất, trong đó Việt Nam ở số 15 ẢNH: CMH

Khảo sát cũng cho biết, New Zealand (24%), Nhật Bản (23%) và Úc (18%) đứng đầu danh sách những điểm đến mơ ước. Trong khi đó, Canada phổ biến hơn gần gấp đôi so với Mỹ (17% so với 8%). Tuy nhiên, Bỉ lại đứng cuối danh sách 50 quốc gia hàng đầu mà mọi người muốn đến thăm lần đầu tiên.

Trong top 50 quốc gia mà du khách "ước được đến thăm nhất", Việt Nam đứng thứ 15. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan xếp hạng 11, Singapore 17, Philippines 36, Malaysia 38, Campuchia 47 và Indonesia 49. Tính rộng ra ở châu Á, Nhật Bản xếp hạng 2, Hàn Quốc 23, Ấn Độ 26, Trung Quốc 29.

Trong một khảo sát tương tự, top 50 quốc gia mà du khách Anh du lịch đông nhất, Việt Nam ở vị trí 40, so với Thái Lan 26, Singapore 28 và Malaysia 37. Khách Anh đi du lịch nhiều nhất tới Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Mỹ, Đức, Hy Lạp...