Việt Nam - Trung Quốc tăng cường kết nối chiến lược, thúc đẩy hợp tác đường sắt

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung - Việt trên các cương vị công tác khác nhau.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ẢNH: NHẬT BẮC

Đánh giá cao quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc về việc ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Hai Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương, kịp thời xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động triển khai nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Hai Thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành, tin cậy, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước; đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các nước, các khu vực khác; thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác ngành nghề.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa các địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác; thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch; khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác bảo đảm năng lượng, kết nối điện; triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026 - 2027; tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; khẳng định phối hợp chặt chẽ bảo đảm thành công các Năm APEC 2026, 2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.