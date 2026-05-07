Tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng

Ngày 7.5, tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr..

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ẢNH: NHẬT BẮC

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhiệt liệt chúc mừng và hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Tổng thống Philippines mong muốn phối hợp với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đẩy mạnh hơn hợp tác kinh tế, thương mại nội khối, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực trong bối cảnh có nhiều biến động, thách thức trên thế giới.

Về quan hệ hai nước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho rằng hai nước có nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh - quốc phòng, du lịch, giao lưu nhân dân; mong muốn có thêm các đường bay thẳng giữa các thành phố hai nước; đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2026.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó dành ưu tiên cao cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỉ USD; tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển; đề nghị hai bên tích cực hoàn tất đàm phán và ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục phổ thông, Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026 - 2029.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tích cực cùng các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Timor-Leste trong phát triển kinh tế

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão.

Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Timor-Leste lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách thành viên chính thức; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực.

Thủ tướng Xanana Gusmão cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ và hỗ trợ Timor-Leste trong xây dựng và phát triển đất nước cũng như tiến trình hội nhập ASEAN.

Thủ tướng Timor-Leste khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viễn thông, giáo dục - đào tạo. Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao dự án Telemor của Tập đoàn Viettel đang triển khai tại Timor-Leste, coi đây là biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Timor-Leste.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ để khai thác tốt những dư địa, tiềm năng hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, viễn thông, công nghệ số, năng lượng và dầu khí, thủy sản và chế biến thực phẩm; đề nghị Chính phủ Timor-Leste tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hoạt động tại Timor-Leste.

Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Timor-Leste trong việc phát triển kinh tế, xây dựng các chính sách hỗ trợ, cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại các cuộc gặp song phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo ASEAN đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp quan điểm trong khuôn khổ ASEAN và Liên Hiệp Quốc, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng trân trọng mời các nhà lãnh đạo tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6.2026.