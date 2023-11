Việt Nam và Mông Cổ ký hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu phổ thông

Trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh ngày 1.11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tại cuộc họp báo

Đồng thời, hai bên hoan nghênh những kết quả đạt được trong hợp tác quốc phòng - an ninh trong thời gian qua, nhất trí tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực tư pháp, công nghiệp quốc phòng, an ninh, thông qua những dự án cụ thể, trong đó có hợp tác chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia, trao đổi học viên quốc phòng và an ninh.

Trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Mông Cổ, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký Hiệp định giữa Việt Nam và Mông Cổ về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

"Chúng tôi hoan nghênh hai bên ký kết hiệp định về miễn thị thực cho người dân hai nước, góp phần mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng cho biết, hai nước nhất trí thúc đẩy mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 200 triệu USD trong những năm tới, tiếp tục thúc đẩy mở rộng xuất nhập khẩu hàng hóa song phương, mở cửa cho hàng hóa của nhau trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn, nhu cầu của mỗi bên.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh hợp tác, đa dạng hóa chuỗi cung ứng nguyên liệu, nhất là trong các ngành hai bên có thế mạnh. Nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược giữa hai nước và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong quá trình nghiên cứu, triển khai hoạt động đầu tư, đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương hai nước, thiết lập các cặp quan hệ hợp tác về kinh tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng cho biết, hai nước nhất trí tiếp tục tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác lao động đã ký năm 2017, nghiên cứu khả năng cung ứng và tiếp nhận lao động trong các ngành nghề và lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu.

Trên bình diện đa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn Mông Cổ tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh bày tỏ vinh dự có chuyến thăm "đất nước rồng vàng Việt Nam, cũng như địa danh Thăng Long - Hà Nội tươi đẹp, nghìn năm văn hiến", nhấn mạnh hai nước đã có quan hệ bang giao từ hơn 700 năm trước và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên xây dựng quan hệ với Mông Cổ.

"Việc kế thừa và phát huy giá trị di sản quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống anh em tốt đẹp giữa hai nước là vinh dự, tự hào cũng như là trách nhiệm của chúng ta để viết tiếp trang sử vàng tương lai của chặng đường 70 năm tiếp theo trong quan hệ hai nước", Tổng thống Mông Cổ khẳng định.

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh bày tỏ hy vọng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này sẽ góp phần tạo xung lực quan trọng, xác định phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh cũng nhấn mạnh, việc ký Hiệp định giữa Việt Nam và Mông Cổ về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông là sự kiện lịch sử, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước.