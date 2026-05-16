Việt Nam và Triều Tiên quyết tâm phát triển quan hệ song phương

Tại buổi hội kiến, ông Jo Yong Won nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới, thể hiện quyết tâm của Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Triều Tiên và VN trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ song phương theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tại Bình Nhưỡng tháng 10.2025.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un, nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng Cộng sản VN đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng VN sau 40 năm Đổi mới, đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn và các định hướng chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc VN trong kỷ nguyên phát triển mới; quyết tâm xây dựng một nước VN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Jo Yong Won chào đón Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ẢNH: TTXVN

Trên cơ sở các định hướng lớn trong Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Ông Jo Yong Won nhấn mạnh lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước Triều Tiên là mở rộng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp có lịch sử lâu đời giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… theo tinh thần thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tại Bình Nhưỡng tháng 10.2025; mong muốn hai bên nỗ lực củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển bền vững.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam và hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui.



