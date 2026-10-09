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    Du lịchTin tức - Sự kiện

    Việt Nam vào danh sách 20 quốc gia tuyệt vời nhất thế giới

    Vi Nguyễn
    Vi Nguyễn
    Giải thưởng Lựa chọn của Độc giả năm 2026 của tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller vừa công bố danh sách 20 quốc gia tuyệt vời nhất thế giới, trong đó có Việt Nam.

    Có rất nhiều điểm đến mới trong top 20 quốc gia tuyệt vời nhất thế giới năm nay, phản ánh sự thay đổi trong sở thích du lịch và cách chúng ta cùng nhau khám phá những địa điểm từng không nhận được nhiều sự chú ý. Chẳng hạn, Kenya lần đầu tiên vào top 10 - gây ấn tượng với văn hóa Maasai và những khu nghỉ dưỡng safari trải dài hùng vĩ trên thảo nguyên…

    Với điểm số 92,86, Việt Nam xuất hiện ở vị trí 14. "Vẻ đẹp mộc mạc quyến rũ của Việt Nam luôn đứng đầu danh sách những điểm đến ưa thích cho kỳ nghỉ dài ngày năm này qua năm khác. Quốc gia này đã đón lượng khách du lịch quốc tế kỷ lục 21,2 triệu người vào năm 2025. Mặc dù con số chưa bằng so với Thái Lan lân cận, nhưng đang tăng lên mỗi năm khi du khách lựa chọn khám phá những bí mật của đất nước và trải nghiệm những vùng đất và nền văn hóa mà du lịch đại chúng chưa thể tiếp cận. Các dịch vụ mới từ các hãng hàng không như Vietnam Airlines đã mở ra nhiều điểm đến hơn cho du khách trong những năm gần đây, biến những nơi từng chỉ dành cho những du khách ba lô sẵn sàng chịu đựng những chuyến tàu dài thành những nơi dễ tiếp cận với những người yêu thích văn hóa ở mọi lứa tuổi. Tóm lại, đây không còn là 'điểm đến để theo dõi' nữa - mà là điểm đến đáng để đặt vé", Condé Nast Traveller viết.

    Việt Nam vào danh sách 20 quốc gia tuyệt vời nhất thế giới- Ảnh 1.

    Việt Nam liên tục xuất hiện trong danh sách những quốc gia đẹp nhất thế giới

    Ảnh: Bùi Văn Hải

    Ở vị trí số 1 là Hy Lạp, với 98,14 điểm. Toàn bộ điểm đến đang thu hút lượng khách kỷ lục, và vùng biển Aegean trong vắt đang vẫy gọi đến với những hòn đảo được yêu thích nhất thế giới: Santorini đẹp như tranh vẽ, Mykonos ngập tràn thần thoại, và Crete rộng lớn. Danh sách các hòn đảo mộng mơ này ngày càng mở rộng, với ngày càng nhiều du khách khám phá Paros ít người biết đến, Hydra không có xe cộ, Ios bí ẩn và Tinos lộng gió và cả Athens…

    Các quốc gia Đông Nam Á góp mặt trong danh sách bên cạnh Việt Nam còn có Thái Lan, Indonesia và Campuchia.

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