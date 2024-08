Việt Nam vào top 10 điểm đến an toàn nhất châu Á

Best Diplomats là tổ chức quốc tế về đào tạo ngoại giao có trụ sở tại New York, Mỹ, vừa công bố danh sách 10 điểm đến an toàn nhất châu Á, trong đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8.



Danh sách cụ thể theo thứ tự gồm: Singapore, Nhật Bản, Bhutan, Malaysia, Qatar, Đài Loan, Kuwait, Việt Nam, Hàn Quốc, Mông Cổ.

Đối với Việt Nam, Best Diplomats nhận xét có vẻ đẹp cảnh quan, nền văn hóa phong phú và ẩm thực tuyệt vời. Năm 2024, chỉ số hòa bình của Việt Nam là 1,745. Điểm chỉ số tội phạm của đất nước là 41,8 và điểm chỉ số an toàn là 58,2 càng củng cố thêm danh tiếng của đất nước này như một nơi an toàn để ghé thăm.

Du khách nước ngoài bên bờ hồ Gươm Nguyễn Trường

Tuy nhiên, du khách cũng cần thận trọng và chú ý đến môi trường xung quanh, đặc biệt các tội phạm nhỏ như móc túi và lừa đảo. Thế nhưng, với một chút thông minh và nhận thức về đường phố, du khách có thể dễ dàng vượt qua những thử thách nhỏ này.

Best Diplomats cho rằng, một trong những địa điểm du lịch an toàn và nổi tiếng nhất ở Việt Nam là vịnh Hạ Long, di sản thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với những hòn đảo đá vôi và làn nước trong xanh như ngọc. Vịnh là điểm đến phổ biến cho du lịch trên biển và chèo thuyền kayak.

Một điểm đến an toàn khác ở Việt Nam là Hội An, phố cổ nổi tiếng với kiến trúc, đèn lồng đầy màu sắc và ẩm thực hấp dẫn. Phố cổ là nơi an toàn và dễ dàng để đi bộ khám phá. Cuối cùng, thủ đô Hà Nội của Việt Nam cũng được coi là điểm đến nổi tiếng đối với du khách.

Ở vị trí số 1, Singapore là quốc gia an toàn nhất ở châu Á. Một trong những lý do khiến Singapore có thành tích an toàn đặc biệt là việc nước này thực thi nghiêm ngặt luật pháp và quy định. Chính phủ áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với tội phạm và đảm bảo đường phố luôn sạch sẽ và trật tự.

Hệ thống giao thông công cộng của đất nước, bao gồm mạng lưới xe buýt và tàu điện ngầm MRT hiệu quả, cũng được coi là một trong những hệ thống an toàn nhất trên thế giới. Hầu hết mọi đường phố trên cả nước đều được tuần tra bởi lực lượng cảnh sát được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.