Việt Nam vào top 7 thế giới về tỷ lệ sử dụng IPv6

Ngày 19.6, tại TP.HCM diễn ra hội nghị VNNIC Internet Conference 2026 với chủ đề "Chuyển đổi IPv6-Only - Giải pháp triển khai theo lộ trình quốc gia".

Tham dự hội nghị có ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; ông Nguyễn Trường Giang, quyền Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cùng nhiều chuyên gia, kỹ sư hàng đầu về Internet tại Việt Nam và quốc tế.

Các chuyên gia thảo luận giải pháp triển khai IPv6-Only ẢNH: HÀ THƯƠNG

"IPv6-Only là xu hướng tất yếu của Internet thế hệ mới"

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh ,IPv6-Only là bước phát triển tất yếu của internet thế hệ mới. IPv6 không chỉ giải quyết bài toán cạn kiệt địa chỉ internet mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho nền kinh tế số.

Với khả năng kết nối trực tiếp quy mô lớn, đơn giản hóa kiến trúc mạng, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường an toàn, IPv6-Only đang trở thành nền tảng hạ tầng internet của kỷ nguyên AI (trí tuệ nhân tạo), Cloud, IoT, 5G/6G và internet công nghiệp.

"Chuyển đổi IPv6-Only không chỉ là chuyển đổi công nghệ. Đây là quá trình hiện đại hóa hạ tầng internet quốc gia, tạo nền móng cho sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, mạng viễn thông thế hệ mới, nền tảng số, dịch vụ số và các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo", Thứ trưởng Long chia sẻ.

Thứ trưởng Phạm Đức Long phát biểu về vai trò của IPv6-Only trong chiến lược phát triển internet thế hệ mới và kinh tế số Việt Nam ẢNH: UYỂN NHI

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang cho biết sau hơn 10 năm thúc đẩy triển khai IPv6, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện tỷ lệ sử dụng IPv6 năm 2025 đạt gần 70%, cao gấp 1,6 lần mức trung bình toàn cầu, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 7 thế giới và thứ 2 ASEAN.

Đến nay, khoảng 95 triệu thuê bao internet băng rộng đang sử dụng và hoạt động tốt với IPv6. Bên cạnh đó, 86% bộ, ngành và địa phương đã đổi IPv6 cho cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công và các hệ thống kết nối internet. Khoảng 73% cơ quan đã quy hoạch mạng sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng độc lập.

Chuyên gia quốc tế nói gì về IPv6 tại Việt Nam?

Tại hội nghị, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai IPv6-Only cũng như các giải pháp xây dựng hạ tầng internet nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển AI và nền kinh tế số.

Ông Tony Smith, Phó giám đốc Trung tâm thông tin mạng châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng thành công của một quá trình chuyển đổi quy mô lớn không đến từ nỗ lực của riêng một tổ chức hay doanh nghiệp mà cần sự tham gia đồng bộ của tất cả các bên liên quan.

Theo ông, việc kết nối, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng internet chính là yếu tố quyết định thành công của quá trình chuyển đổi.

"Đây cũng chính là điều VNNIC đang thực hiện. Thế giới có rất nhiều điều có thể học hỏi từ hành trình chuyển đổi IPv6-Only của Việt Nam", ông Tony Smith nhận định.

Nhân dịp này, VNNIC cũng công bố bộ tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi IPv6-Only dành cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức. Bộ tiêu chí sẽ là cơ sở theo dõi, đo lường tiến độ triển khai chương trình thúc đẩy chuyển đổi IPv6-Only giai đoạn 2026 - 2030.

Chuyên gia quốc tế trình bày chiến lược và kinh nghiệm phát triển, triển khai IPv6, IPv6-Only tại Malaysia ẢNH: UYỂN NHI

Trước đó, chiều 18.6, tại Hội nghị tổng kết chương trình IPv6 giai đoạn 2021 - 2025, Thứ trưởng Phạm Đức Long đã trao bằng khen của cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai IPv6 giai đoạn này.