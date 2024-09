Việt Nam vượt mốc 10 triệu khách quốc tế, sẵn sàng bứt tốc mùa cao điểm

Du khách quốc tế tham quan trung tâm TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 8, Việt Nam đón 1,43 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 11,4 triệu lượt người, tăng 45,8% so với cùng kỳ 2023 và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong đó, khách đến bằng đường không đạt gần 9,7 triệu lượt, tăng 41%; khách qua đường biển tăng mạnh hơn 177%, đạt 165.600 lượt; khách đi bằng đường bộ cũng tăng tới 73,3%, đạt gần 1,6 triệu lượt.

Ngành du lịch trên đà tăng trưởng mạnh

Dòng khách từ khu vực châu Á vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam với con số tuyệt đối hơn 9 triệu khách, tương ứng mức độ tăng 51%. Tuy nhiên, sau tháng 8, Việt Nam bất ngờ ghi nhận lượng khách từ châu Phi tăng đột biến tới 95,5%, đạt 34.200 lượt người. Thị trường châu Âu và châu Úc vẫn giữ nhịp tăng tốt lần lượt là 42,7% (hơn 1,3 triệu lượt khách) và 25,4% (346.500 khách). Thị trường châu Mỹ ghi nhận mức tăng nhẹ nhất - 7,8% với 674.300 khách tới Việt Nam.

NGUỒN: TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Trong nước, Việt Nam cũng vừa trải qua mùa du lịch bội thu kéo dài từ cao điểm hè tới hết lễ Quốc khánh 2.9. Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 31.8 - 3.9), ước tính ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách du lịch, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 56% (tăng 1,85% so với kỳ nghỉ lễ năm 2023), riêng 2 ngày 1 và 2.9, công suất đạt trên 60%.

Ghi nhận từ các địa phương trọng điểm về du lịch cho thấy, số khách du lịch quốc tế đến giai đoạn Việt Nam đón lễ cơ bản tăng. Trong đó, Đà Nẵng ước đón 91.000 lượt khách quốc tế, tăng 15,3%; Hà Nội ước đón hơn 58.900 lượt, tăng 35,8%; Khánh Hòa tiếp nhận 254 lượt chuyến bay quốc tế với trên 48.000 lượt khách; TP.HCM ước đón 38.800 lượt khách, tăng 3,2% so với cùng kỳ; Bà Rịa - Vũng Tàu ước đón 25.560 lượt khách; Thừa Thiên Huế ước đón 16.000 lượt khách lưu trú, tăng 54,3%; Kiên Giang ước đón 15.570 lượt khách, tăng 271,4%; Lào Cai ước đón hơn 13.470 lượt, tăng 46,4%…

Khách quốc tế chủ yếu đến từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (TQ), Ấn Độ, châu Âu, Mỹ với thời gian lưu trú khoảng 4 - 5 đêm.

Do đặc điểm về thời tiết, khí hậu, mùa cao điểm đón khách quốc tế của du lịch Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 9, 10 đến hết tháng 3, 4 năm sau. Do đó, ngành du lịch kì vọng cuộc bứt tốc vào những tháng cuối năm để đạt mục tiêu đón 17 - 18 triệu lượt khách trong năm nay.