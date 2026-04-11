Việt Nam xuất hiện ngành học vào Top 50 thế giới

Thành tựu này đến từ nỗ lực từ nhiều năm nay của lãnh đạo, giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân ở các mảng:

Hiện đại hóa chương trình học

Huấn luyện và nâng cấp đội ngũ

Kiểm định quốc tế

Kết nối và hợp tác quốc tế

Cơ sở vật chất hoàn chỉnh và đa dạng cho từng chuyên ngành Du lịch ngay tại trường

Được hình thành và phát triển ở thành phố Đà Nẵng, trung tâm văn hóa - du lịch của cả miền Trung cũng như của cả nước, ĐH Duy Tân, ngay từ những ngày đầu thành lập, đã xác định mũi nhọn đào tạo của nhà trường nằm ở ngành Du lịch và Khách sạn bên cạnh một ngành nghề khác về công nghệ cao hay y tế.

Từ hơn 15 năm về trước, ở thời điểm 2010, ĐH Duy Tân đã tiến hành ký kết với ĐH Pennsylvania (Penn State) - Top 50 Trường đào tạo kinh tế - quản trị kinh doanh hàng đầu của Mỹ (theo U.S. News) và 1 trong 5 trường đào tạo du lịch hàng đầu thế giới (theo UN Tourism) để "nhập khẩu" và triển khai các chương trình tiên tiến về:

Du lịch khách sạn

Du lịch lữ hành

Quản lý nhà hàng

Sinh viên ngành Du lịch học tập và thực hành tại ĐH Duy Tân

Hàng trăm lượt giảng viên ngành Du lịch của ĐH Duy Tân nhờ đó đã được huấn luyện và nâng cấp trình độ lên chuẩn đào tạo Du lịch quốc tế qua các năm. Đi xa hơn nữa, ĐH Duy Tân đã tuyển dụng nhiều giảng viên và lãnh đạo giáo dục người nước ngoài cho mảng ngành học này, mà tiêu biểu là GS-TS Lim Sang Taek (người Hàn Quốc) làm Trưởng khoa Du lịch từ những năm 2017, 2018. Giáo sư Lim Sang Taek nguyên là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (APTA). Tiếp đó là GS-TS Mo Chul Min - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hàn Quốc đã được mời về làm Hiệu trưởng Trường Du lịch (HTi), ĐH Duy Tân cho nhiệm kỳ 3 năm từ 2022 đến 2025.

Chính những thay đổi kể trên đã đặt nền móng cơ bản và tạo điều kiện tối ưu cho ĐH Duy Tân vươn lên đạt Kiểm định UNWTO.TedQual (nay gọi là UN Tourism TedQual) từ năm 2022 cho 2 ngành:

Quản trị Khách sạn quốc tế

Quản trị Nhà hàng quốc tế

Chương trình Quản trị Khách sạn quốc tế và Quản trị Nhà hàng quốc tế đạt kiểm định UN Tourism TedQual

UN Tourism TedQual là chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo chương trình Du lịch có giá trị nhất thế giới của Tổ chức Du lịch thế giới (United Nations World Tourism Organization) thuộc Liên Hợp Quốc và đến nay và ĐH Duy Tân đã đạt được chuẩn kiểm định này.

Ngày nay, ĐH Duy Tân còn là đại diện của Việt Nam ở APacCHRIE (Asia-Pacific Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education - Hội đồng châu Á - Thái Bình Dương về Giáo dục & Đào tạo về Khách sạn, Nhà hàng và Huấn luyện nội bộ), cũng như ở một số tổ chức quốc tế khác về du lịch và khách sạn như PATA (Pacific Asia Travel Association - Hiệp hội Lữ hành châu Á - Thái Bình Dương), APTA (Asia Pacific Tourism Association - Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương), AMFORHT (World Association for Hospitality and Tourism Education and Training - Hiệp hội thế giới về Đào tạo và huấn luyện du lịch và khách sạn),…

ĐH Duy Tân còn có quan hệ mật thiết với hàng loạt trường hàng đầu thế giới về du lịch như:

ĐH Bách khoa Hồng Kông (Hong Kong PolyU) : Xếp số 1 về du lịch trên nhiều bảng xếp hạng thế giới

: Xếp số 1 về du lịch trên nhiều bảng xếp hạng thế giới ĐH Bang Nevada ở Las Vegas (UNLV) : Xếp số 1 Mỹ về đào tạo du lịch, giải trí và sự kiện

: Xếp số 1 Mỹ về đào tạo du lịch, giải trí và sự kiện ĐH Du lịch MaCao : Hàng đầu thế giới về du lịch, giải trí và casino

: Hàng đầu thế giới về du lịch, giải trí và casino ĐH Kyung Hee (Hàn Quốc) : Hàng đầu Hàn Quốc về du lịch và khách sạn,

: Hàng đầu Hàn Quốc về du lịch và khách sạn, ĐH Troy (Mỹ): Triển khai chương trình Du học Tại chỗ ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn lấy bằng Mỹ ngay tại ĐH Duy Tân

Bên cạnh ngành Du lịch, ĐH Duy Tân còn có nhiều xếp hạng ấn tượng trên Bảng xếp hạng thế giới theo ngành học (QS World Rankings by Subject) trong năm nay 2026 ở một số ngành học mang tính trọng điểm như: