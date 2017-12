Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Đakrông (Quảng Trị) cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, còn gọi Dũng Khơ Me, trú TP.Đông Hà, Quảng Trị và thôn A Đăng, xã Tà Rụt, H.Đakrông) để điều tra hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.