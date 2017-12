Khuya 22.12, một nguồn tin cho biết, ngành công an của TP.Đà Nẵng đang triển khai thực hiện quyết định định truy nã của Bộ Công an đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), 42 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công toy CP Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong); chỗ ở trước khi trốn: 82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Một nguồn tin của Thanh Niên xác nhận Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”.

Ông Phan Văn Anh Vũ là một đại gia bất động sản có tiếng tại Đà Nẵng, sở hữu nhiều dự án lớn tại các vị trí đắc địa. Thời gian gần đây, ông Vũ được nhiều người biết đến khi cùng đối tác triển khai “siêu dự án” lấn biển khu đô thị quốc tế Đa Phước (Q.Hải Châu) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.465 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH The Sunrise Bay, ông Vũ làm chủ tịch hội đồng thành viên. Công ty này được thành lập bởi sự góp vốn của Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 do ông Vũ làm chủ tịch hội đồng quản trị và Công ty CP Nova Bắc Nam 79. Tuy nhiên, mới đây, dự án bị cáo buộc sử dụng cát hút trộm từ vùng biển Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam). Sau đó, dự án này tiếp tục dính đến nghi án làm giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc cát sử dụng san lấp mặt bằng.