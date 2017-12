Ngày 29.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đang giám sát chặt chẽ nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, xảy ra tại xã Nga An (H.Nga Sơn, Thanh Hóa). Nghi phạm là Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi, ngụ xã Nga An), đang được điều trị tại bệnh viện do tự sát bất thành. Ba nạn nhân gồm: chị Phạm Thị Thêu (36 tuổi, vợ của Hùng) và 2 con gái là Nguyễn Thùy Dung (12 tuổi), Nguyễn Thị Vân Anh (5 tuổi), đều là con ruột của Hùng.