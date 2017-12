Sáng nay (29.12), thông tin từ UBND xã Nga An (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), cho biết khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, UBND xã Nga An nhận được tin báo tại gia đình Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi, ngụ tại thôn 8, xã Nga An) xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng . Cả vợ và hai con nhỏ của Hùng đều bị sát hại.