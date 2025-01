Công an TP.HCM nói về tin đồn 'lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài'

Chiều 5.1, Công an TP.HCM đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin kết quả đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2024 và một số công tác trọng tâm năm 2025 của Công an TP.HCM.

Tham dự buổi gặp mặt có đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM.

Tại buổi gặp, Công an TP.HCM nói về tin đồn trên mạng "lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài".

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, thông tin kết quả đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2024 trên địa bàn

ẢNH: NGUYỄN ANH

Trả lời báo chí về các vụ việc gây rối trật tự công cộng và xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội, cụ thể là vụ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông tin bác về những thông tin bịa đặt trên mạng về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD.

Đại diện Công an TP.HCM cho biết, mọi công dân đều có quyền nhân thân và bất kỳ ai không có quyền lăng mạ, xúc phạm. Thời gian qua, Công an TP.HCM đã xử lý hình sự rất nhiều vụ việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội.

Về thông tin Chủ tịch ACB bị xúc phạm trên mạng xã hội, Công an TP.HCM khẳng định nếu bị hại có đơn tố giác, Công an TP.HCM sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, một số cá nhân đã sử dụng mạng xã hội livestream đưa thông tin về "lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài". Sau đó, tối 4.1, Ngân hàng ACB đã có thông tin bác về những thông tin bịa đặt trên mạng nói trên.

Theo thông báo của ACB, ACB đã thực hiện thu thập toàn bộ những nội dung đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo đúng trình tự pháp luật để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật.

Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2024, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm sâu, tỷ lệ khám phá cao. Trong đó, án cướp giật tài sản xảy ra 465 vụ (giảm 161 vụ), lực lượng đã khám phá 448 vụ (với tỷ lệ 96,34%). Về án cướp tài sản, xảy ra 101 vụ (giảm 12 vụ, tương đương 10,62%), đã điều tra khám phá 100 vụ (chiếm 99%); trộm cắp tài sản, đã có 2.108 vụ (giảm 746 vụ, tương đương 26,14%).

Đại tá Phạm Đình Ngọc nhấn mạnh, trong thời gian tới, chủ trương của Công an TP.HCM là tập trung đánh mạnh vào loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, thí điểm mô hình xem mỗi vụ trộm cắp là một vụ trọng án, để tập trung điều tra. Làm sao để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân liên quan đến tài sản được đảm bảo.

Liên quan đến nhiều vụ vi phạm pháp luật gần đây như đánh người do va quệt xe, đuổi đánh nhau trên đường hoặc ẩu đả trong các cuộc thi đấu thể thao, đại tá Nguyễn Đình Dương cho rằng, tất cả các vụ xảy ra trên đường phố trong thời gian vừa qua đã cho thấy người vi phạm thể hiện cái tôi quá lớn, thiếu kiềm chế.

"Chúng ta phải cảnh tỉnh, bởi ngay sau khi sự việc xảy ra mà cơ quan pháp luật xử lý thì hối hận đã muộn. Khi tham gia giao thông hoặc quan hệ mâu thuẫn ngoài xã hội thì hết sức chú ý, phải chấp hành nghiêm theo quy định pháp luật", Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Đại tá Ngọc khẳng định, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo nhận diện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội nơi công cộng và xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người dân. Bằng chứng là thời gian qua, ngay khi tiếp nhận, cơ quan chức năng vào cuộc rất nhanh, xử lý nghiêm.

Công an TP.HCM đánh giá cao vai trò báo chí

Cũng tại buổi gặp mặt với báo chí, đại tá Nguyễn Đình Dương đánh giá cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, phát hiện và ngăn ngừa tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền phong trào vì an ninh Tổ quốc, tuyên truyền chính sách pháp luật về an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông.

Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, báo chí đã có những tin, bài điều tra có dấu ấn, phát hiện tội phạm, cũng như tuyên truyền về các tấm gương chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.