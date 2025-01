4 ngày, Công an TP.HCM xử lý 6.106 vụ vi phạm giao thông, phạt hơn 10 tỉ đồng

Liên quan về xử phạt vi phạm giao thông, tại buổi gặp mặt báo chí thông tin kết quả đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2024 và một số công tác trọng tâm năm 2025, tại trụ sở Công an TP.HCM, thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) - Công an TP.HCM cho biết: Sau 4 ngày áp dụng quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông (từ ngày 1 - 4.1), PC08 và công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức đã xử lý 6.106 vụ vi phạm giao thông, với tổng số tiền phạt hơn 10 tỉ đồng.

Thượng tá Lê Văn Hải cho biết toàn TP.HCM đã xử lý 6.106 vụ vi phạm giao thông trong 4 ngày ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong đó, lực lượng CSGT ở TP.HCM xử phạt 225 vụ vượt đèn đỏ với 7 ô tô và 218 xe máy. PC08 nhấn mạnh, các lỗi về xử phạt với nhiều lỗi có mức phạt tăng rất mạnh. Vì vậy, Công an TP.HCM cảnh báo người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm, cần chú ý những lỗi người dân bị phạt nặng, trừ điểm và bị tước giấy phép lái xe.

Theo Công an TP.HCM, những hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích khi lưu thông trên đường, Công an TP.HCM đã khẩn trương vào cuộc điều tra kịp thời, nghiêm khắc.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đã triển khai rất nhiều hình thức tuyên truyền cho người dân về xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian sắp tới, Công an TP.HCM sẽ tăng cường tuyên truyền, xử phạt mạnh hơn nữa về các hành vi hỗn chiến khi lưu thông trên đường.