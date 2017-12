Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an thị xã Đông Triều xác nhận thông tin vụ việc và cho biết đơn vị đang tổ chức truy bắt nghi phạm. Theo đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 23.12, tại nhà chị Đặng Thu P. (44 tuổi, ngụ khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều) đã xảy ra vụ án mạng

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Cơ quan điều tra chưa bắt giữ thêm nghi phạm nào ngoài Diễm.

Theo điều tra ban đầu, chị P. bị Dương Mạnh Hiển (40 tuổi, trú khu Xuân Viên 4, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều) dùng dao sát hại. “Nạn nhân bị một vết thương ở vùng lưng. Sau khi gây án, Hiển đã bỏ trốn”, thượng tá Sơn nói và cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an thị xã Đông Triều phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh cùng công an các địa phương lân cận tổ chức truy bắt Hiển.