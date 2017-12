Bắt 2 vụ mua bán ma túy, thu giữ 3 khẩu súng

5 bánh heroin và 8 kg ma túy đá. Khuya 29.12, PC47 phối hợp CSGT Công an tỉnh Nghệ An mật phục trên QL7 (đoạn qua H.Anh Sơn, Nghệ An), bắt giữ Quang Văn Ai (41 tuổi, ngụ xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) và con trai là Quang Văn Toàn (19 tuổi) đang đi trên ô tô biển số 38A-016.64 cùng số ma túy nói trên. Bước đầu, Ai khai mua số ma túy này từ Lào, rồi đưa ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ. Ai từng bị tuyên phạt 12 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Cùng ngày, Công an tỉnh An Giang cho biết ngày 28.12 đã bắt giữ Vương Hải Long (26 tuổi), Nguyễn Văn Đức (23 tuổi), Nguyễn Quang Trung Thành (36 tuổi, cùng tạm trú TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại nơi ở của Long, công an thu giữ 3 túi ni lông chứa ma túy đá và 2 khẩu súng bắn đạn bi. Long khai mua ma túy từ TP.HCM đem về An Giang bán. Đức và Thành khai từ tháng 6.2017 đã nhiều lần mua ma túy đá của Long để sử dụng và bán lại.

Cơ quan CSĐT Công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đinh Hữu (38 tuổi, ngụ P.Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Rạng sáng 25.12, Công an TX.Hồng Lĩnh ập vào phòng một khách sạn tại P.Bắc Hồng (TX.Hồng Lĩnh), bắt quả tang Hữu tàng trữ 1.366 viên hồng phiến. Kiểm tra ô tô biển số UN-9898 của Hữu, công an thu giữ 1 khẩu súng và 3 viên đạn cao su.