Ngày 28.12, Công an Q.1 cho biết thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, công an quận tiến hành kiểm tra hành chính 2 nhà hàng của Công ty TNHH Nhà hàng Toàn Vượng Anh (số 92 Ký Con) và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhà hàng New Sky (số 124 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) và phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy