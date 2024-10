VKS tối cao truy tố 'bà trùm ma túy' Vũ Hoàng Oanh, chị gái Dung 'Hà'

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Hoàng Oanh (67 tuổi, trú tại Hải Phòng, còn gọi là Oanh "Hà", chị gái bà trùm Dung "Hà" trong vụ án Năm Cam) về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Bị can Oanh được xác định có vai trò cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam, tiêu thụ tại TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ngoài bị can Oanh, 34 bị can khác cũng bị truy tố, đều liên quan đến các tội danh về ma túy.

Bị can Vũ Hoàng Oanh ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hồi tháng 5.2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) triệt phá ổ nhóm ma túy do Oanh cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy. Tuy nhiên, Oanh nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài và bị C04 phát lệnh truy nã đặc biệt, sau đó Interpol cũng có lệnh truy nã quốc tế.

Ở nước ngoài, Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán, hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực tam giác vàng về TP.HCM và Hải Phòng tiêu thụ.

Thủ đoạn của nhóm này là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TP.HCM, tập kết tại các kho hàng trên địa bàn. Tại đây, các bị can sẽ tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn TP.HCM. Ma túy còn được vận chuyển ra Hà Nội, rồi chuyển về Hải Phòng tiêu thụ.

Giữa tháng 9.2022, từ nguồn tin bí mật, cảnh sát biết được các nghi phạm sẽ chuyển 4 lốc máy chứa ma túy, do đó huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác phá án.

Những người bị bắt giữ đầu tiên gồm có Nguyễn Anh Bảo Quốc và Nguyễn Văn Nam, đều là "chân tay" thân tín của Vũ Hoàng Oanh.

Cuối tháng 9.2022, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, C04 phối hợp cùng cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ 4 người. Trong số này có Vũ Hoàng Oanh.

Phân phối ma túy cho nhiều địa bàn

Kết quả điều tra cho thấy, đường dây ma túy do Vũ Hoàng Oanh điều hành hoạt động từ năm 2019 - 2022.

Ban đầu, Oanh trực tiếp thuê Nguyễn Văn Nam vận chuyển ma túy từ Phnôm Pênh về TP.HCM giao cho khách.

Sau này, Oanh thuê Nguyễn Anh Bảo Quốc nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy bên trong để giao cho Nguyễn Văn Nam hoặc đi giao cho khách mua ma túy tại TP.HCM và các vùng lân cận.

Tại miền Bắc, Vũ Hoàng Oanh chỉ đạo Nguyễn Văn Nam vào TP.HCM nhận ma túy từ Nguyễn Anh Bảo Quốc, vận chuyển về Hải Phòng cất giấu, rồi giao cho khách mua tại Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tổng số các hộp số ô tô cũ được các bị can vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam là 129 hộp số. Các bị can khai nhận, mỗi chuyến tháo hộp số lấy ra khoảng 50 kg ma tuý.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao nhận định, đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do các đối tượng người Việt Nam sống ở nước ngoài câu kết với các đối tượng trong nước.

Đường dây này đã tuồn hơn 600 kg ma túy các loại từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền khoảng 1.400 tỉ đồng.

Ngoài 35 bị can bị truy tố nêu trên, trong đường dây này còn 2 bị can Trần Vĩnh Hạ, Vũ Thị Vòng đang bỏ trốn. C04 Bộ Công an đã ra lệnh truy nã.