Tối 22.12, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT - Bộ Công an) đã quyết định truy nã Phan Văn Anh Vũ (tên gọi khác Vũ “nhôm”), sinh ngày 2.11.1975 tại Đà Nẵng, trú 82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Quyết định truy nã do thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan ANĐT Bộ Công an ký ngày 21.12.2017; trong đó nêu Cơ quan ANĐT đã khởi tố bị can đối với Vũ “nhôm” do có hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.

Sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú số 82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu và không biết bị can đang ở đâu, Cơ quan ANĐT đã quyết định truy nã Vũ “nhôm”.

Ai phát hiện hoặc bắt được Vũ “nhôm” báo ngay cho Cơ quan ANĐT (Bộ Công an) số 40 Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số ĐT: 0692342431 - 0692343481.

Trong khi thông tin Vũ “nhôm” cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước ra sao, liên quan đến vụ việc nào chưa được cơ quan chức năng thông tin cụ thể, dư luận vẫn đặc biệt quan tâm tới các dự án và nhà công sản mà nhân vật này “thâu tóm”.

Mua bán, chuyển nhượng công sản không qua đấu giá

Theo hồ sơ Thanh Niên có được, 31 nhà đất công sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thanh tra liên quan đến Vũ “nhôm” đều được chuyển nhượng theo chủ trương vận dụng chính sách về mua bán và kinh doanh nhà ở theo NĐ 61/CP ngày 5.7.1994. Tại các vị trí ở mặt tiền đường phố có sinh lợi cao, TP sẽ áp dụng hệ số sinh lợi (HSSL) theo giá trị đất thực tế của thị trường. Theo quy định, các tài sản này phải thông qua đấu giá công khai.

Tuy nhiên, trên thực tế, số nhà đất này phần lớn chuyển nhượng qua các hình thức chỉ định bán trực tiếp cho các cá nhân/tổ chức liên quan đến ông Vũ không thông qua đấu giá công khai. Hoặc các cá nhân/đơn vị đang thuê, sử dụng nhà đất được TP chỉ định mua nhà đất công sản sau khi hoàn tất thủ tục mua bán thì tài sản này lại được chuyển nhượng đến các cá nhân, tổ chức liên quan đến ông Vũ. Một số nhà, đất công sản này sau đó đã được chuyển nhượng tiếp cho cá nhân/tổ chức khác để kiếm lời chênh lệch.

Một trong số những nhà đất công sản được chú ý phải kể đến là khu nhà đất 1.796,1 m2 tại số 16 Bạch Đằng, vốn là trụ sở Sở Tư pháp TP. Khu đất này đã được TP có chủ trương đấu giá công khai cùng với 6 nhà đất công sở khác, với giá khởi điểm hơn 83,3 tỉ đồng tại QĐ 3789/QĐ-UBND ngày 12.6.2014. Tuy nhiên, sau đó, UBND TP có công văn xét nội dung báo cáo của Sở TN-MT, đồng ý cho Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, do ông Vũ làm chủ, thuê khu đất số 16 đường Bạch Đằng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, với mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh, thời gian sử dụng 50 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất. Đến ngày 12.10.2015, UBND TP có quyết định giá bán nhà, vật kiến trúc trên đất là: 4.208.420.725 đồng và giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm là: 41.179.938.549 đồng. Như vậy, tổng số tiền Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 chi ra cho lô đất này chưa đến 45,4 tỉ đồng dù giá khởi điểm đấu giá dự kiến trước đó là 83,3 tỉ đồng.

Tương tự, nhà đất số 20 Bạch Đằng, thuộc sở hữu nhà nước do Công ty quản lý nhà quản lý, ký hợp đồng cho Công ty CP cung ứng tàu biển Đà Nẵng thuê sử dụng. Ngày 18.3.2008, Văn phòng UBND TP có công văn nội dung TP đồng ý chủ trương bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 20 Bạch Đằng cho Công ty CP cung ứng tàu biển Đà Nẵng. Liên tiếp sau đó, nhà đất này được TP điều chỉnh giảm HSSL từ 2,0 xuống còn 1,8, 1,6 và cuối cùng là 1,3. Theo quy định, thời điểm này do Sở Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước để xác định HSSL. Cuối cùng, tổng giá trị nhà đất chuyển nhượng cho Công ty CP cung ứng tàu biển là hơn 22,8 tỉ đồng (tương ứng HSSL 1,3) kèm cam kết chuyển toàn bộ giá trị HSSL này để ủng hộ bệnh viện ung thư; ngoài ra nếu nộp đủ trong 30 ngày sẽ được giảm 10%.

Như vậy, phần nộp vào ngân sách chỉ còn hơn 15,8 tỉ đồng và 4,5 tỉ đồng từ HSSL được nộp để ủng hộ xây dựng bệnh viện ung thư. Đáng chú ý, khi Công ty CP cung ứng tàu biển hoàn tất thủ tục mua bán và nộp tiền vào ngân sách, thì đồng thời có tờ trình xin đổi tên người nhận chuyển quyền sử dụng đất tại 20 Bạch Đằng cho ông Nguyễn Quang Thành (có liên quan ông Vũ) với lý do công ty liên danh hợp tác với ông Thành để đầu tư. Toàn bộ số tiền này do ông Thành nộp. Đến ngày 26.8.2011, ông Vũ nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất khu nhà đất trên, rồi lại chuyển nhượng cho người khác. Liên quan đến thương vụ này, nhiều ý kiến cho rằng việc TP liên tục giảm HSSL và tính lại giá trị nhà đất mà không thông qua HĐND cùng cấp là không đúng quy định.

Điều tra 9 dự án và chuyển nhượng 31 nhà, đất qua 5 đời chủ tịch TP

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan ANĐT (Bộ Công an) đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại TP theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Phần nhiều số nhà này được chuyển nhượng cho Vũ “nhôm”. Trong đó, nhà 11 Phạm Hồng Thái được bán vào năm 2001 khi ông Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch UBND TP. Còn lại 30/31 căn nhà trong số trên được chuyển nhượng từ năm 2004 đến nay.

Từ năm 2004 đến nay, TP.Đà Nẵng đã trải qua 4 đời chủ tịch TP: ông Hoàng Tuấn Anh (từ tháng 6.2004 - 4.2006), ông Trần Văn Minh (từ tháng 7.2006 - 8.2011), ông Văn Hữu Chiến (từ tháng 10.2011 - 1.2015), ông Huỳnh Đức Thơ (từ tháng 1.2015 đến nay).

Cụ thể, trong khoảng thời gian ông Hoàng Tuấn Anh làm chủ tịch đã diễn ra việc bán các nhà công sản gồm: 158 Bạch Đằng (2006); 354 Hùng Vương (2004); 82 Trần Quốc Toản (2004); 81 Hùng Vương (2004); 32 Lê Hồng Phong (2004); 89 Hùng Vương (2004).

Ở thời kỳ ông Trần Văn Minh làm chủ tịch diễn ra việc bán các nhà công sản sau: 20 Bạch Đằng (2009); 07 Bạch Đằng (2009); 100 Bạch Đằng (2010); 57 Lê Duẩn (2010); 17 Lê Duẩn (tháng 8.2006); 45 Nguyễn Thái Học (2007); 47 Nguyễn Thái Học (2010); 49 Nguyễn Thái Học (2007); 86 Bạch Đằng (chủ cũ) (2007); 02 Hải Phòng (2010); 22 Cô Giang (2007); 106 Trần Phú (2008); 37 Pasteur (2010); 39 Pasteur (2011); 319 Lê Duẩn (2010); 36 Bạch Đằng (2007); 38 Bạch Đằng (2008); 38 Bạch Đằng mở rộng (2009); 34 Hoàng Văn Thụ (2009). Các dự án thực hiện trong thời kỳ này, gồm: khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty IVC (4,5 ha P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, năm 2007); dự án Phú Gia Compoud P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê (năm 2007); dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1: 181 ha, năm 2008); khu đô thị Harbuor Ville của Công ty CP đầu tư Mega (năm 2008); lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà (năm 2009); khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Phú Gia Villa Compound P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, năm 2010); công viên An Đồn (năm 2010).

Giai đoạn ông Văn Hữu Chiến làm chủ tịch diễn ra việc bán các nhà công sản sau: 73 Nguyễn Thái Học (tháng 12.2011); 121 Phan Châu Trinh (2012); 16 Bạch Đằng (2015); 318 Lê Duẩn (hoán đổi) (2014) và dự án khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch (năm 2012). Và từ 2015 đến nay, ở giai đoạn ông Huỳnh Đức Thơ làm chủ tịch diễn ra việc bán các nhà công sản: 107 Hoàng Hoa Thám (2016) và dự án khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền (khu vực trước Trung tâm truyền hình VN tại TP.Đà Nẵng, phía tây cầu Rồng, năm 2015).

Giảm tiền sử dụng đất là có lợi ? Ngày 22.12, trả lời Thanh Niên về việc kết luận Thanh tra Chính phủ nêu TP giảm tiền sử dụng đất 10% khi người sử dụng nộp dứt điểm 1 lần gây thất thoát ngân sách, ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giai đoạn 2006 - 2011), cho rằng trước 2005, Chính phủ có văn bản đồng ý chủ trương giảm 10% này nhưng sau đó quy định chỉ giải quyết cho doanh nghiệp có dự án đang vay ngân hàng với lãi suất cao. Do TP vẫn áp dụng chủ trương cũ, nên nay cần yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, chứng minh vào thời điểm trên có vay ngân hàng, nếu không thì truy thu. “Thời điểm đó, khuyến khích doanh nghiệp nộp tiền 1 lần để có sổ đỏ ngay, còn nếu quay lại con đường cho nợ thì ngân sách không có lợi gì”, ông Minh nói. Trong tối qua, bạn đọc Thanh Niên đã cung cấp hình ảnh được cho là Vũ “nhôm” xuất hiện tại đường Yên Bái, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng vào lúc 16 giờ ngày 18.12. Những thông tin này cũng đã được chuyển đến Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

