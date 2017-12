Muốn người dân tin phải minh bạch thu - chi

Sau 5 năm hoạt động, cần đánh giá minh bạch, hiệu quả cũng như hạn chế của quỹ. Đặc biệt, cần công khai con số trong 5 năm qua khi có quỹ đã bảo trì và nâng cao được bao nhiêu chất lượng đường, bao nhiêu ki lô mét đường so với trước khi có quỹ. Người dân thấy quỹ bảo trì vẫn có nhưng chất lượng đường như thế nào thì cơ quan quản lý quỹ phải lý giải được. Rõ ràng, lâu nay có tình trạng chất lượng đường tại nhiều địa phương xuống cấp, chỉ khi báo chí lên tiếng chỗ này, chỗ kia có ổ voi, ổ gà... thì mới được sửa chữa. Muốn cho người dân tin phải minh bạch thu - chi, dân được hưởng lợi hay không khi có quỹ. Với những tồn tại, hạn chế của quỹ trong 5 năm hoạt động, phải phân định trách nhiệm đâu là do đơn vị quản lý quỹ, đâu là do đơn vị lập kế hoạch chi... Khi đó mới tính toán có nên tổ chức tiếp Quỹ BTĐB không, mô hình như thế nào, do cơ quan nào quản lý. Nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Hà Nội)