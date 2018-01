Ngày 3.1, theo Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân người bị nạn trong vụ nổ trên, đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Phó thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Ninh điều tra nguồn gốc vật liệu gây nổ.



Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho hay bước đầu cơ quan chức năng xác định do người dân thu mua vật liệu về kho tập kết để bán phế liệu, nên xảy ra vụ nổ.





Chủ cơ sở khai mua 7 tấn đầu đạn cũ

Trước đó, kho chứa phế liệu trên bất ngờ phát nổ khiến 4 ngôi nhà đổ sập, hư hỏng hoàn toàn, nhiều đầu đạn, miếng kim loại văng rất xa khiến hàng chục căn nhà hư hại. Vụ nổ khiến 2 trẻ tử vong tại chỗ là Đặng Thùy Trang (5 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (1 tuổi), 8 người khác bị thương, gồm: Đặng Đình Tiến, Lưu Thị Sen, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Thị Thắm, Đặng Đình Tuyến, Đặng Thị Hoa, Đặng Thị Ánh Dương và Nguyễn Thị Nhung. Các nạn nhân đều sinh sống trong những ngôi nhà bị đổ sập, quanh khu vực xảy ra vụ nổ, trong khi kho phế liệu thì không có người ở.

Theo ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch UBND H.Yên Phong, qua xác minh, cơ quan công an làm rõ chủ cơ sở phế liệu, nơi xảy ra vụ nổ là ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ngụ thôn Quan Độ). Ông Bang cho biết thêm, vợ chồng ông Tiến thuê lại mảnh đất của gia đình ông Nguyễn Văn Tạo (44 tuổi, ở cùng thôn) để làm cơ sở kinh doanh phế liệu từ nhiều năm nay. Tối 3.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Tiến để điều tra về hành vi “tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Tại trụ sở công an, ông Tiến khai nhận từ tháng 12.2016 đến gần đây có mua gần 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 li 7 và 14 li 5 để tháo dỡ lấy phế liệu. Toàn bộ số đầu đạn trên được tập kết tại kho phế liệu.

Vụ nổ có sức công phá khủng khiếp

Tại hiện trường, có những ngôi nhà dù nằm cách hiện trường vụ nổ gần 1 km nhưng vẫn bị đầu đạn găm trúng, gây vỡ cửa kính cường lực. Còn tại hiện trường, vụ nổ tạo ra hố sâu gần chục mét, với bán kính rộng hơn 10 m. Nhiều ngôi nhà gần đó bị tốc mái, tường đổ sập, cửa kính vỡ vụn… khung cảnh hoang tàn, đổ nát như vừa trải qua một trận bom. Nhiều người dân cho biết, sáng sớm cùng ngày, sau khi nghe tiếng nổ, họ chạy tới hiện trường. Tại đây họ cùng nhau đào bới đống đổ nát để đưa nạn nhân ra ngoài và đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Một số người dân cho hay nhiều ngôi nhà ở đầu làng, cách trung tâm vụ nổ trên dưới 1 km nhưng gần như toàn bộ cửa kính cường lực bị áp lực làm cho vỡ vụn. Chiều cùng ngày, nhiều người dân trong thôn Quan Độ vẫn chưa dám quay trở lại nhà mình để thu dọn đồ đạc, do lo sợ đầu đạn rơi vãi sẽ phát nổ bất cứ khi nào.

Lúc 14 giờ cùng ngày, trong lúc cùng người dân đi nhặt đầu đạn, một thợ mộc (quê ở Nghệ An) đang làm thuê tại xã Văn Môn đã bị chấn thương, phải nhập viện cấp cứu, do đầu đạn phát nổ. Người này bị thương khá nặng, vỡ động mạch đùi, nát phần cánh tay.

Tìm thấy 500 kg đầu đạn sau vụ nổ

Sau khi phát nổ, đầu đạn bay ra như mưa, rơi xuống nhà cửa khu vực xung quanh. Người dân phát hiện rất nhiều đầu đạn vương vãi ở đường liên thôn, trong sân nhà và cả ở trong sân Trường mầm non Văn Môn. Sau ít giờ, lực lượng bộ đội, công an cùng người dân thu gom được nhiều bao tải chứa đầu đạn sau vụ nổ. Theo một cán bộ điều tra của Công an H.Yên Phong, tính tới trưa 3.1, cơ quan chức năng thu gom được hơn 500 kg đầu đạn. Theo cán bộ điều tra này, vẫn còn một số lượng lớn đầu đạn ở trung tâm vụ nổ nên cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm đầu đạn còn sót lại.

Ngày 3.1, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh huy động mọi nguồn lực để tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho người bị nạn trong vụ nổ. Trường hợp cần thiết kiến nghị với Bộ Y tế để kịp thời điều động, hỗ trợ về nhân lực, kỹ thuật, chuyên môn, thuốc, trang thiết bị… đảm bảo công tác cứu chữa hiệu quả cao nhất cho các nạn nhân. Chính quyền xã Văn Môn và H.Yên Phong đã tổ chức thuê nhà cho các hộ có nhà bị hư hại do vụ nổ ở trong thời gian sửa chữa nhà. UBND H.Yên Phong hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng, hỗ trợ gia đình 2 bé tử vong mỗi gia đình 3 triệu đồng và cùng gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. UBND tỉnh Bắc Ninh cũng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Nam Sơn - Hà An



Hà An - Chí Hiếu