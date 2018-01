Nóng trên mạng xã hội: Bàng hoàng vì “mưa đạn” sau vụ nổ phế liệu

Vụ nổ lúc rạng sáng 3.1 ở tỉnh Bắc Ninh kèm theo hàng chục nghìn viên đạn bay khắp nơi (ảnh 1), có những viên bay xa hàng trăm mét, rơi vào các nhà dân xung quanh như rải thóc, là đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp các trang mạng xã hội.

Vụ nổ xuất phát từ một cơ sở thu mua phế liệu ở xã Văn Môn, H.Uyên Phong vùi lấp 5 ngôi nhà, làm 7 người bị thương và 2 người tử vong, khiến những người sống trong khu vực và cả người đọc được thông tin vẫn chưa hết bàng hoàng. Những người có nhà cách vụ nổ không xa cho biết chưa từng thấy vụ nổ nào kinh hoàng như thế.

“Khoảng 4 giờ sáng, khi cả nhà đang ngủ say, tôi nghe thấy tiếng rầm, tưởng động đất, trần nhà đổ ào xuống, đè lên giường ngay trên người con trai tôi, may có thành giường chắn không thì cả miếng trần nhà to đã đè con tôi rồi. Lúc ấy, cả nhà tôi ôm nhau bỏ chạy”, một người dân cho biết.

Trong khi đó, bình luận trên một fanpage có lượt follow khủng, nhiều cư dân mạng cho rằng tiền ai cũng muốn làm ra thật nhiều, nhưng cái gì không đáng thì đừng ham, vì kinh tế của mình mà hại cả làng chịu thiệt thì đáng trách quá.

Không chỉ vậy, rất nhiều câu hỏi cũng được đặt ra như: Số đạn này ở đâu ra? Kho đồng nát chẳng khác gì kho chứa vũ khí. Kho đồng nát sao mà nhiều đạn quá vậy, có điều gì bất thường chăng?...

Gã thanh niên gạ tình học sinh gây phẫn nộ

Hôm qua, mạng xã hội cũng sôi sục với livestream của một Facebooker quay cảnh một thanh niên bị người đàn ông bắt tại trận khi có ý định gạ tình 2 em học sinh (học lớp 4 và lớp 6) đi nhà nghỉ. Gã thanh niên xem chừng còn rất trẻ bị người đàn ông tra khảo ngay tại chỗ, bắt khai ra tất cả những ý đồ đen tối.

Bị quay tận mặt (ảnh 2), bị nhiều người dọa đưa lên công an, y khai rằng thông qua Facebook đã kết nối với 2 bé gái còn rất nhỏ nhằm đưa vào nhà nghỉ để xâm hại. Nghe y thú tội, dân mạng không kiềm được tức giận.

Hầu như tất cả mọi người đều muốn cho tên này “bóc lịch” để không còn cơ hội làm hại các bé gái khác. “Một bé sinh năm 2008, một bé sinh năm 2006, đã biết gì đâu mà hắn ta làm cái trò bỉ ổi đó. Ai nghe qua cũng muốn cho hắn ăn... đòn.

Bên cạnh đó, các Facebooker cũng lên tiếng cảnh báo phụ huynh nên để ý đến con em mình hơn, nhất là các bé gái, để tránh rơi vào bẫy của những kẻ xấu.





Cẩm Nhung (tổng hợp)