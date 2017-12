Nóng trên mạng xã hội: 'Dê xồm' trên xe khách và nàng dâu 'chảnh bà cố'

Có lẽ nam hành khách (ảnh 1) trên chuyến xe đò từ Hà Nội về Hạ Long đã không hề biết hành vi mình sàm sỡ cô gái ngồi cạnh đã bị chính cô lén ghi lại rồi đăng lên mạng nhằm cảnh báo các chị em khác. Facebooker R.P chia sẻ trên trang cá nhân của mình: Cô bị một nam hành khách trung niên ngồi cạnh không chỉ “đặt tay lên đùi” mà “chân cũng áp lên chân” cô. Lúc đầu cô nghĩ do người này ngủ say, nhưng sau do nghi ngờ nên cô đã “lấy điện thoại cầm tay, để sẵn chế độ quay phim, cắm tai nghe giả vờ ngủ”. Sau đó thì “lão ta đã lấy khuỷu tay cọ cọ vào ngực mình như thật. Mở mắt ra lão lại tỉnh bơ như không có chuyện gì”, cô gái viết.

Đi kèm với dòng chia sẻ là một clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên xe khách liên tục nhìn xung quanh, sau đó giả vờ ngả đầu ra ghế ngủ nhưng khuỷu tay liên tục "có hành vi không đúng mực" với người bên cạnh. Clip này ngay lập tức thu hút nhiều ý kiến. Đa phần đều coi đây là “một bài học cảnh giác” cho chị em khi đi xe khách. Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với việc "giả ngủ quay clip" của cô gái và cho rằng lẽ ra cô nên nói với phụ xe để đổi chỗ ngồi, tránh xa kẻ “biến thái”. “Tốt nhất nên la thật to khi tên này tìm cách sàm sỡ để hắn bẽ mặt không dám giở trò tiếp”, một người góp ý.

Nàng dâu hay “cụ dâu” ?





Cũng liên quan đến việc đi xe, nhưng đây là chia sẻ của một cô gái bày tỏ bức xúc của mình khi đi quãng đường 300 km về ra mắt nhà chồng lần đầu tiên.

Theo lời kể thì cô này (lúc ấy mang thai 2 tháng) cứ tưởng mẹ của người yêu “đã chuẩn bị gì thịnh soạn đón con dâu” nào ngờ “nhà chỉ có đúng một nồi cơm nguội cứng như đá”. Sau đó thì mẹ và cô em của người yêu đi ăn cỗ về và có mang một bịch thức ăn cho con trai và con dâu tương lai mà theo cô mô tả là “toàn là những đồ không biết nói sao”. Xuyên suốt bài viết (ảnh 2), cô đã dùng những từ ngữ khá chua ngoa để chê bai nhà chồng. Có lẽ cô gái này nghĩ sẽ nhận được đồng cảm từ 500 chị em trên mạng nhưng hóa ra ngược lại. “Ủa về làm dâu hay làm mẹ người ta mà quá quắt như vậy? Về quê thì bớt đòi hỏi tiểu thư đi, nhà không có gì ăn thì tự xắn tay áo lên nấu”, một chị bức xúc. “Người ta nhà nông chất phác, đi ăn mang phần về còn lắm chuyện. Nàng dâu hay cụ dâu vậy?”.

Phản hồi lại các bình luận, người đăng tải phân trần đây là kỷ niệm về ra mắt nhà chồng của cô cách đây 5 năm, giờ cô đã là bà mẹ của 2 đứa con.

Cô kể lại chuyện này vì ấm ức việc mẹ chồng tương lai có vẻ coi rẻ con dâu “vì có bầu trước”. Tuy nhiên, ý kiến chỉ trích vẫn không ngớt, cuối cùng dường như chịu không nổi “gạch đá”, cô này đã âm thầm... xóa bài viết.

T.Thúy (tổng hợp)

Ảnh trên mạng xã hội