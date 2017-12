Đúng giờ mở cửa vẫn... trễ

tin liên quan Chưa thể thu hồi hơn 2.300 tỉ đồng sai phạm về đất đai ở Đà Nẵng

Bên cạnh cơn sốt BĐS, các dự án giải tỏa, sắp xếp lại dân cư ở các quận, huyện ngoài trung tâm TP.Đà Nẵng làm gia tăng nhu cầu giải quyết hồ sơ nhà đất. Tại quầy số 7, 9 bộ phận một cửa UBND Q.Cẩm Lệ (đường Ông Ích Đường), người dân không có kinh nghiệm phải mất ít nhất 4-5 lần ngược xuôi mới xong thủ tục. Nếu đến đúng giờ làm việc (7 giờ 30 phút), công dân đành... quay về và buổi khác quay lại, vì mỗi buổi phím số 7 chỉ "nhả" vài chục số thứ tự, đủ giải quyết trong 1 buổi. Phím số 7 này cấp số thứ tự giải quyết các nội dung về tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền, cấp đổi, cấp mới (chưa có giấy chứng nhận), tách thửa, chuyển mục đích, cấp lại (mất giấy chứng nhận), đăng ký biến động... Tình trạng này buộc người dân phải xếp hàng lúc 6 giờ 30 phút, thậm chí lúc 6 giờ (tùy ngày) để có cơ may bấm được số.

Việc lấy số thứ tự ở phím số 9 (trả kết quả, cung cấp mẫu đơn lĩnh vực đất đai) tuy ít căng thẳng hơn nhưng cũng có nhiều bất cập. Chiều 13.12, tại quầy số 9 bộ phận một cửa Q.Cẩm Lệ đã xảy ra đôi co. “Theo giờ trên giấy hẹn, tôi đến đúng 15 giờ để nhận thông báo thuế thì chuyên viên quầy 9 yêu cầu tôi bấm số, chờ đến lượt, trong khi lúc 15 giờ đã hết số, muốn bấm được số tôi phải đi lúc 13 giờ, lại mất thêm 2 lần đi lại”, một người dân bức xúc. Theo phản ánh của một số người tham gia giao dịch, có sự bất hợp lý khi hẹn giờ chính xác trong điều kiện khách đông (mà cần hẹn theo ngày để người dân chủ động). Việc thông báo thuế cũng cần thông báo qua email, tin nhắn, điện thoại mã giao dịch... để công dân tự chọn hình thức nộp thuận tiện nhất (nộp tiền mặt ở ngân hàng gần nhất, chuyển khoản). Chưa hết, sau khi đi nộp thuế và quay lại nộp bảng xác nhận của ngân hàng cho quầy 9, công dân bị hẹn 1 tuần sau trở lại nhận kết quả, trong khi dịch vụ trả kết quả qua bưu điện đã có nhưng Văn phòng chi nhánh Cẩm Lệ không sử dụng.

Chờ hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh

Anh Lê Văn Phi (39 tuổi, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), một người thường xuyên giao dịch nhà đất, cho hay lẽ ra ở các bộ phận một cửa phải có người làm nhiệm vụ lễ tân hướng dẫn, phát mẫu đơn, niêm yết các mẫu viết sẵn để công dân căn cứ vào đó hoàn thành giấy tờ. Các thiếu sót này tạo cơ hội cho "cò" kiếm chác với dịch vụ làm hồ sơ nhanh giá 3 triệu đồng/bộ, bán mẫu đơn 3.000 đồng/bộ, điền giúp đơn 20.000 đồng/bộ. Chính anh Phi so sánh với bộ phận một cửa Q.Liên Chiểu, nơi hạn chế quá tải bằng cách cán bộ niêm yết các điền mẫu đơn, bố trí nhân viên lễ tân hướng dẫn các thủ tục ban đầu để tiết kiệm thời gian soạn đơn.

Ông Lê Văn Ân, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký QSDĐ Q.Liên Chiểu, cho biết mỗi ngày quầy thủ tục ở bộ phận một cửa Trung tâm hành chính Q.Liên Chiểu cấp số và giải quyết cho khoảng 100 hồ sơ đất đai. Tình trạng đông người đến giao dịch trong thời gian ngắn vừa qua là do nhu cầu mua bán BĐS tăng đột biến. “Việc chờ thông báo thuế là do khi tiếp nhận, cán bộ cần tính chính xác vị trí thửa đất, vì có nhiều thay đổi do tốc độ đô thị hóa Q.Liên Chiểu khá nhanh, rồi chuyển cơ quan thuế. Cơ quan thuế trả lại, chúng tôi mới thông báo cho công dân và công dân đến lấy tờ thông báo thuế có dấu treo để đi nộp”, ông Ân giải thích.

Để rút ngắn công đoạn này, ông Ân cho rằng hiện Văn phòng đăng ký QSDĐ chỉ mới liên thông với cơ quan thuế, cần từng bước liên thông với kho bạc, ngân hàng và nhất là chờ hệ thống dữ liệu đất đai xây dựng hoàn chỉnh. Khi đó, có thể thông báo thuế đến công dân bằng nhiều hình thức như tin nhắn, email, điện thoại để công dân chuyển khoản, nộp tiền mặt ở ngân hàng gần nhất. Đối với trả GCNQSDĐ qua đường bưu điện, hiện Q.Liên Chiểu đã áp dụng nhưng theo thống kê số người chọn dịch vụ không nhiều. “Nhận GCNQSDĐ qua bưu điện tùy thuộc nhu cầu công dân, nhưng đa số đều muốn nhận trực tiếp vì giá trị GCNQSDĐ lớn. Nhiều người ở ngoại tỉnh nhưng họ chấp nhận chờ đợi vài ngày”, ông Ân nói.

Văn Tiến