Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1.1.2018, trong lúc thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn đảm trách của Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) trong các ngày nghỉ lễ tết Dương lịch 2018, Thượng úy Trần Văn Thảo đang điều hòa giao thông tại giao lộ Pasteur - Lê Thánh Tôn (Quận 1) thì nghe tiếng tri hô “Cướp, cướp, cướp” của người dân.

Thượng úy Thảo nhìn theo hướng tri hô thì thấy một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Jupiter chạy ngược chiều trên đường Lê Thánh Tôn biển kiểm soát 60V1-4308 có dấu hiệu khả nghi.

Nhận định đây là đối tượng khả nghi vừa cướp giật tài sản và bị người dân tri hô nên Thượng úy Thảo đã nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng truy đuổi theo đối tượng, đồng thời báo cáo nhanh về Trực ban đơn vị, Ban Chỉ huy Đội đề nghị hỗ trợ.

Thực hiện ý kiến của Ban Chỉ huy Phòng, các Tổ điều hòa giao thông tại các giao lộ trên tuyến Lê Thánh Tôn, Nguyễn Đình Chiểu cùng hỗ trợ Thượng úy Thảo truy đuổi người đàn ông khả nghi, đồng thời không để người này gây tai nạn cho người tham gia giao thông trên đường.

Sau khi truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến giao lộ Phùng Khắc Khoan - Nguyễn Đình Chiểu thì người đàn ông này loạng choạng tay lái và ngã xe. Sau đó, người này nhanh chóng đứng dậy bỏ lại phương tiện và chạy bộ để bỏ trốn.

Qua hơn 30 mét chạy bộ truy đuổi, bằng thế võ nghiệp vụ, Thượng úy Thảo đã khống chế và còng tay được người đàn ông trên. Được sự hỗ trợ của người dân và công an phường Đa Kao, CSGT đã đưa người đàn ông này cùng phương tiện và tang vật về trụ sở Công an phường Bến Nghé để xử lý vụ việc.

Theo thông tin do lực lượng công an cung cấp, tại trụ sở công an P.Bến Nghé, người đàn ông khai tên Mai Văn Sơn, sinh năm 1962, thường trú tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, người này cũng tự khai nhân hành nghề xe ôm công nghệ cao (GrabBike). Qua thông tin ban đầu, người bị hại là chị Nipathorn Sangtuptim (26 tuổi) quốc tịch Thái Lan đang đi bộ cùng nhóm bạn trên đường Lê Thánh Tôn thì bị Mai Văn Sơn chạy xe đến gần để gạ hỏi đi xe.

Nhìn thấy chị Nipathorn Sangtuptim đang cầm chiếc điện thoại di động hiệu Samsung J7 đứng gần sát mép đường nên Sơn đã nảy sinh lòng tham và bất ngờ giật chiếc điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy.

Vụ việc đang được Công an phường Bến Nghé, Quận 1 thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ.

