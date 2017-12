Trong đêm qua (24.12), bão số 16 đã đi qua khu vực đảo Trường Sa và bãi Huyền Trân với sức gió mạnh cấp 11, gió giật cấp 14; ở trạm DKI/19 quan trắc được gió mạnh cấp 13, giật cấp 15.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, lúc 7 giờ ngày 25.12, tâm bão cách Côn Đảo khoảng 320 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - cấp 11, tức là 90 - 115 km/giờ, giật cấp 13. Theo đó, vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200 km về phía tây bắc và khoảng 100 km về phía đông nam tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 50 km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ di chuyển 20 - 25 km/ giờ, đến 7 giờ ngày mai (26.12), tâm bão nằm trên khu vực tây Nam bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11 - cấp 12.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đến sáng sớm nay (25.12), cơn bão này vẫn duy trì cường độ gió rất mạnh ở cấp 11 - cấp 12, giật cấp 14 - cấp 15 và đang có hướng đi về phía Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự báo, khoảng trưa nay, cơn bão sẽ ảnh hưởng trực đến Côn Đảo.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo, bắt đầu từ đêm nay (25.12), do ảnh hưởng của bão số 16, ở Nam bộ có mưa to. Ở các tỉnh Nam Trung bộ và Trung Trung bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2 - 3 ngày. Bắt đầu từ đêm mai (26.12), mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng ra Bắc Trung bộ và Bắc bộ.



Thông tin từ Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, đã có 9 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm với trên 234.000 hộ và khoảng 1 triệu người. Theo kế hoạch, công việc sơ tán người dân phải hoàn thành trước 10 giờ sáng nay (25.12). Sau thời gian này, người dân chủ quan, không chịu di dời, các địa phương sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, đưa người dân đến nơi an toàn.

Hoàng Phan