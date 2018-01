Liên quan đến vụ nổ súng tại phòng trọ một thanh niên tử vong, ngày 7.1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ trung úy N.T.P. (còn gọi là P. "đen") công tác tại Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai, để điều tra làm rõ. Trung úy N.T.P. được xác định là nghi can gây ra vụ nổ súng.