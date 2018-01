Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh).