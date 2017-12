Kiến nghị tòa án cấp cao xem xét thêm một nghi phạm Đối với Đoàn Thị Thu Thẩm (vợ Long), người có liên quan đến việc bán chiếc Mercedes S550 mà trước đó, chồng Thẩm là bị cáo Long đã mua xe nhập lậu của Quân nhưng chưa kịp nhận thì Long bị bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản tại tỉnh Đồng Nai. Tình tiết này, tòa án đã 2 lần trả hồ sơ cho rằng bỏ lọt tội phạm nhưng không được chấp nhận. Căn cứ vào điều 196 Bộ luật Tố tụng hình sự về giới hạn của việc xét xử của tòa án, HĐXX đã kiến nghị TAND cấp cao xem xét dấu hiệu tội phạm đối với Thẩm.

Chiều 29.12.2017, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Lê Hoàng Quân (34 tuổi, ngụ TT.Tân Biên, nguyên thiếu úy Công an tỉnh Tây Ninh) 16 năm tù giam; Lê Hoàng Long (38 tuổi, đang tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai) 14 năm tù và tổng hợp hình phạt theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM 6 năm tù (về tội buôn lậu) thành mức hình phạt chung là 20 năm tù giam; Nguyễn Thị Thùy Sương (37 tuổi, ngụ TP.HCM) 10 năm tù về tội buôn lậu.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt Hoàng Tùng (43 tuổi, ngụ TP.HCM) 6 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 9 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước, tổng hợp hình phạt chung là 6 năm 9 tháng tù giam; Nguyễn Thị Mỹ Lệ (60 tuổi, ngụ TP.HCM) 7 năm tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhập lậu xe sang qua biên giới

Theo cáo trạng, tối 27.4.2016, người dân khu vực biên giới VN - Campuchia nhìn thấy tại khu vực chốt dân quân thuộc xã Tân Lập, H.Tân Biên (Tây Ninh) có một xe ô tô màu trắng hiệu Lexus RX350 biển số Campuchia đi vào cửa khẩu VN bằng đường mòn. Nghi ngờ xe nhập lậu, người dân ghi hình và trình báo công an. Cùng ngày, người dân ở xã Hắc Dịch, H.Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) có giao nộp tại Công an xã Hắc Dịch xe ô tô hiệu Lexus RX350 biển số 51A-757.95. Từ tình tiết này, ngày 7.5.2016, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên bắt khẩn cấp Quân và Sương để điều tra.

Quá trình điều tra xác định, Quân nguyên là thiếu úy Công an Tây Ninh đã nghỉ việc, biết rõ việc nhập lậu xe ô tô từ Campuchia vào VN là phạm pháp nhưng đã nhiều lần nhập lậu và bán cho nhiều người. Trong thời gian từ năm 2015 - 2016, Quân móc nối với một người Campuchia tên Thi để nhập lậu xe ô tô về VN. Quân đã bán cho Long một xe ô tô Mercedes S550 (sản xuất năm 2011) với giá 65.000 USD (định giá sau thuế 6,1 tỉ đồng); bán cho Sương xe Lexus RX350 (sản xuất năm 2012) giá 24.000 USD (định giá sau thuế là 1,7 tỉ đồng). Còn Hoàng Tùng, biết rõ xe Lexus RX450H không rõ nguồn gốc, có giấy tờ là xe giả, được nhập lậu vào VN nhưng đồng ý mua lại với giá 55.000 USD và xe Mercedes S550 mua lại từ vợ Long giá 950 triệu đồng. Tùng còn sử dụng các giấy tờ giả để làm phương tiện đi lại và để đối phó cơ quan chức năng trong quá trình sử dụng xe; Đối với Lệ, dù biết rõ xe Mercedes S550 là xe nhập lậu nhưng vẫn giúp vợ Long bán xe này cho Tùng để hưởng lợi 433,8 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Sương, Tùng và Lệ thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Quân cho rằng tang vật vụ án là Mercedes S550 là không đúng bởi bị cáo không có mua bán xe với Long và xác định Long có gửi bị cáo chiếc S500. Quá trình điều tra, Quân đổi lại lời khai là nhãn hiệu S500 chứ không phải S550. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đăng ký xe của Vương quốc Campuchia được cung cấp tại tòa cũng không thể hiện, Quân cũng xác định hai xe giống nhau đến 90% nhưng giá trị S500 thấp hơn S550 khoảng 800 triệu đồng. Tình tiết này gây nhiều tranh cãi tại phiên tòa. Sau khi căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra, HĐXX đã xác định xe này là S550.

HĐXX cũng cho rằng, do các bị cáo nhập lậu xe vào VN tại thời điểm là xe bất hợp pháp nên cần áp dụng giá trị trước thuế để xử lý. Đối với xe Lexus RX350 có giá trước thuế là 615,8 triệu đồng; xe Lexus RX450H giá trước thuế là 770 triệu đồng; xe Mercedes S550 giá trước thuế là 2 tỉ đồng.

