Tìm thân nhân của bé trai bị bỏ rơi ở Q.12

Ngày 6.1, UBND P.Thới An (Q.12, TP.HCM) thông báo về việc tìm người thân của bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, lúc 19 giờ ngày 31.12.2024, Công an P.Thới An tiếp nhận thông tin của chị N.T.T (23 tuổi, ở Q.12) trong lúc đang đi xe trên đường Trần Thị Cờ (đoạn qua khu đất trống thuộc Khu phố 18, P.Thới An), phát hiện một bé trai bị bỏ rơi bên đường. Bé trai khoảng 3 ngày tuổi, mặc quần tã màu trắng, được quấn bằng khăn choàng màu xanh. Bé trai sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Theo cơ quan chức năng, bé trai sơ sinh cân nặng khoảng 2,5 kg, thể trạng, sức khỏe bình thường. Hiện bà Trần Thị Thu, Trưởng Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em cô nhi Mái ấm Minh Tâm đang tạm thời trông giữ bé.

Lực lượng chức năng cũng đăng thông tin tìm người thân cho bé trai này. Sau 7 ngày nếu không có người thân đến nhận lại bé, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập thủ tục hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật.