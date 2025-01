Diễn biến vụ Mái ấm Hoa Hồng: Khởi tố, bắt giam bà Giáp Thị Sông Hương

Sau loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm (số ra ngày 4, 5.9) của Báo Thanh Niên, mở rộng điều tra, ngày 3.1.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, ở quận Gò Vấp, là chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và khởi tố cho tại ngoại 1 bảo mẫu.