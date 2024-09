Tội ác trong một mái ấm: Trục lợi từ việc quyên góp

Mái ấm Hoa Hồng và bà Giáp Thị Sông Hương trước nay thường xuyên xuất hiện với hình ảnh mái ấm tình thương tư nhân dành cho trẻ em mồ côi. Trên mạng xã hội, bà Hương còn lập các trang, hội nhóm và kênh YouTube để kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ, quyên góp tài chính, vật phẩm. Trang fanpage chính thức của Mái ấm Hoa Hồng trên mạng xã hội Facebook có tên "Mái ấm Hoa Hồng Quận 12 HCM" với 74.000 người theo dõi và kênh YouTube "Mái ấm Hoa Hồng Official" với 22.000 người đăng ký, thường xuyên đăng hình trẻ mồ côi tại mái ấm để xin hỗ trợ.



V ẬT PHẨM QUYÊN GÓP "BỐC HƠI"

Hôm 10.8, fanpage này đăng hình ảnh tại mái ấm, trẻ em đứng cạnh nhiều hộp sữa bột, thùng sữa, tả em bé kèm bài viết với nội dung: "Những thứ các con cần từ nhà hảo tâm có lòng nhân ái! Mọi đóng góp, hỗ trợ xin gửi về địa chỉ L52, Tô Ký, P.Trung Mỹ Tân, Q.12, TP.HCM, Việt Nam. Điện thoại: 0989.79.86.xx, số tài khoản ngân hàng sacombank: 0600055820.xx… chủ tài khoản Giáp Thị Sông Hương". Chúng tôi đã xác minh số điện thoại và số tài khoản này chính là của bà Hương. Tại góc phòng, góc cột từ tầng trệt đến tầng 2 ở mái ấm đều đặt các thùng nhận tiền từ thiện và dán đầy những tờ thông báo kêu gọi ủng hộ tã, sữa, tiền vào tài khoản nói trên.

Trên các góc tường tại mái ấm đều dán thông báo xin tiền từ thiện

Trong gần 2 tháng thâm nhập, chúng tôi phát hiện cứ khoảng 19 giờ và 5 giờ sáng hằng ngày, nhân viên thân tín gồm bà Tập (65 tuổi), bà Liêm và bé B. (12 tuổi, con nuôi bà Hương) sẽ đến kho, lấy sẵn khoảng 20 thùng sữa đặt ở gian giữa tầng trệt. Lát sau, nam thanh niên tên Hùng (làm bảo vệ ca ngày và phụ đổ rác tại mái ấm) chạy xe máy (biển số: 36 B8-280.xx) đến chở số sữa này rời đi.

Như thường lệ, 19 giờ 45 ngày 20.8, Hùng chạy xe máy tới chở 13 thùng sữa rời khỏi Mái ấm Hoa Hồng. Chúng tôi bám theo quãng đường khoảng 6 km, điểm đến của Hùng là cửa hàng tên H.K-i (trên đường Thái Thị Giữ, H.Hóc Môn) chuyên bán sữa, tã, bánh dành cho trẻ em. Thấy Hùng đến, người đàn ông tên Hiếu chạy ra, tháo dây rồi đưa 13 thùng sữa vào cửa hàng. Sau vài phút ghi chép, Hùng lái xe quay về mái ấm, tiếp tục chở 11 thùng sữa đi tiêu thụ tại siêu thị sữa tên B.H.Q (tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi), nơi cách mái ấm 15 km.

Hùng chở sữa từ Mái ấm Hoa Hồng đi tiêu thụ tại cửa hàng trên đường Thái Thị Giữ (H.Hóc Môn) tối 20.8. Khi có nhà hảo tâm đến hỏi mua sữa quyên góp, bà Hương và Hùng sẽ hướng dẫn họ tới cửa hàng sữa này Ảnh: Trần Duy Khánh - Uyển Nhi

Tương tự, 19 giờ 30 ngày 23.8, bà Tập cùng bé B. vào kho lấy ra 13 thùng sữa, xếp lên xe máy để Hùng chở đi. Quá trình này, Hùng đưa nhiều tiền cho bà Tập, sau đó bà ghi chép vào sổ tay. Hùng chở số sữa này đến siêu thị sữa B.H.Q và có người chờ sẵn để tiếp nhận, mang tất cả vào cửa hàng.

Cứ như vậy, từ đêm đến sáng, có 1 - 2 chuyến, mỗi chuyến khoảng 13 thùng sữa được Hùng chở từ mái ấm đến các cửa hàng để tiêu thụ. Hùng còn cho hay siêu thị B.H.Q nói trên là của Hùng. Trên Zalo cá nhân của Hùng cũng thường xuyên đăng bài cung cấp sỉ sữa, tã số lượng lớn và giá rẻ cho các cửa hàng. Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên lâu năm tại mái ấm cho biết Hùng mua lại sữa, tã từ bà Hương rồi bán lại cho các cửa hàng.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 4: Nhẫn tâm trục lợi

V ẠCH TRẦN HÀNH VI BÁN ĐỒ TỪ THIỆN

Những chuyến xe đêm chở sữa âm thầm rời khỏi mái ấm để nhà hảo tâm và người dân khu vực không phát giác.

Thanh niên chở sữa từ mái ấm (đã được PV đánh dấu bằng son đỏ và chữ) đi tiêu thụ

Như thường lệ, 19 giờ 50 ngày 27.8, bà Liêm, bà Tập vào kho lấy ra 15 thùng sữa bày ở gian giữa tầng trệt. Trước đó, số sữa này do một đoàn từ thiện đến tặng và được chúng tôi đánh dấu bằng cách sơn son đỏ cùng ký tự chữ "A" hoặc "X" trên 15 thùng. Đêm 27.8, trời mưa to nên Hùng không thể chở số sữa này đi tiêu thụ. Chúng tôi túc trực trước cửa mái ấm, chờ đến rạng sáng 28.8 thì thấy bà Tập đến mở cửa cuốn. Một nam thanh niên khác chạy xe máy (biển số: 49AB-013.xx) chở 15 thùng sữa nói trên rời khỏi mái ấm. 5 giờ 45 phút, do còn quá sớm, các cửa hàng sữa chưa mở cửa nên nam thanh niên chở số sữa này về nhà trọ của mình trong hẻm 106 Trần Thị Năm (P.Tân Chánh Hiệp, Q.12). PV tiếp tục theo dõi trước phòng trọ đến 10 giờ ngày 28.8 thì phát hiện thanh niên này chở 15 thùng sữa (chia làm 3 chuyến, mỗi chuyến 5 thùng) đi bán cho cửa hàng tên Tr.K (đường Trần Thị Năm, P.Tân Chánh Hiệp, cách phòng trọ khoảng 500 m).

Khi bán sữa cho cửa hàng, thanh niên báo giá 290.000 đồng/thùng (rẻ hơn từ 20.000 - 40.000 đồng so với thị trường). Thấy chủ cửa hàng nghi ngờ về nguồn gốc thì thanh niên này nói: "Con lấy từ công ty, lừa cô làm gì, để con gọi cho cô nghe nè". Lập tức, thanh niên gọi cho ai đó, rồi bật loa ngoài cố tình để chủ cửa hàng nghe. Thấy vậy, chủ cửa hàng đồng ý mua lại 15 thùng với giá 4,35 triệu đồng. Tại đây, thông qua đặc điểm nhận dạng là son đỏ và ký hiệu chữ "A" hoặc "X" trên 15 thùng sữa, chúng tôi dễ dàng xác định đây là số hàng từ thiện lấy từ Mái ấm Hoa Hồng.

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương – Kỳ 3: Tuổi thơ bị ‘đầu độc’

Để củng cố thêm chứng cứ, một ngày cuối tháng 8.2024, chúng tôi theo chân đoàn từ thiện khác đến thăm Mái ấm Hoa Hồng. Thấy đoàn từ thiện đến thăm quên mang theo quà, bà Hương chủ động giới thiệu một đại lý chuyên bán sữa giá rẻ để nhà hảo tâm mua "cho đỡ tốn kém". Sau đó, bà Hương giới thiệu Hùng là đại lý bán sữa và người này cam kết với đoàn từ thiện muốn mua bao nhiêu sữa cũng có, với giá rẻ hơn thị trường từ 10.000 - 20.000 đồng/thùng. Hùng cũng phối hợp "đưa đẩy" nhịp nhàng theo kịch bản của bà Hương như: gọi điện về cửa hàng, báo là chỗ người quen, lấy giá rẻ... 10 phút sau, theo chỉ dẫn của Hùng, chúng tôi dễ dàng đến được cửa hàng mua sữa giá rẻ. Đây chính là cửa hàng tên H.K-i nói trên, nơi mà mỗi đêm Hùng đều chở khoảng 13 thùng sữa từ mái ấm đến tiêu thụ. Nhân viên bán hàng là Hiếu cũng rôm rả cười nói: "Anh Hùng gọi qua rồi, yên tâm em để giá gốc cho, rẻ lắm". Quả thật, với mỗi thùng sữa hộp và sữa bột dạng lon, Hiếu bán rẻ hơn từ 10.000 - 20.000 đồng.

Theo điều tra, bà Hương còn có một cửa hàng tạp hóa tên T.L (nằm cách Mái ấm Hoa Hồng khoảng 50 m), chuyên bán sữa, tả, bánh kẹo trẻ em. Tối 20.8, quà từ thiện chất kín tại tầng trệt của mái ấm. Bà Tập, bà Liêm và bé B. soạn bánh kẹo, sữa ra khỏi các túi quà rồi cho vào các thùng xốp, đóng lại. Sau đó, họ chất lên xe đẩy đưa đến cửa hàng tạp hóa T.L. Bên trong cửa hàng, có rất nhiều đồ ăn, thức uống, vật dụng trẻ em. Chia sẻ với chúng tôi, một trong các nhân viên cho hay đây là cửa hàng bà Hương thuê lại để bán đồ. Tuy nhiên, cửa hàng hiện đã tạm đóng cửa được hơn 1 tháng do thiếu người trông coi.