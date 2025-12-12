Việt Nga Mall: Điểm check-in ‘trời Tây’ mới, thiên đường đồ đông ‘chất lừ’ cho giới trẻ

Hơn 20 năm qua, Việt Nga Mall tại 328 Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ, nay là phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) là địa chỉ quen thuộc của những ai tìm mua đồ mùa đông trước mỗi chuyến đi xa. Sau thời gian nâng cấp, nơi đây bước sang giai đoạn mới, mang theo diện mạo hiện đại, quy hoạch bài bản và nhiều trải nghiệm hấp dẫn hơn.

Không gian được tái thiết kế toàn diện, tiện nghi và trải nghiệm dễ dàng hơn

Việt Nga Mall mang đến cảm giác hiện đại và nâng tầm rõ rệt. Các phân khu được sắp xếp khoa học, lối di chuyển rộng rãi, trưng bày được đầu tư chỉn chu để khách hàng có thể thoải mái tham quan và mua sắm.

Điều đáng quý là những tiểu thương gắn bó hơn 20 năm vẫn tiếp tục đồng hành, mang theo sự nồng hậu quen thuộc nhưng trong một môi trường văn minh và chuyên nghiệp hơn.

Sự kiện khai trương công bố diện mạo mới vào tháng 12.2025 cũng là lời khẳng định cam kết phục vụ khách hàng cũ tốt hơn và sẵn sàng chào đón thế hệ khách hàng mới năng động hơn.

"Thủ phủ" thời trang mùa đông và hơn thế nữa.

Trong suốt nhiều năm, địa điểm 328 Võ Văn Kiệt nổi tiếng là nơi mua đồ lạnh phong phú hàng đầu tại TP.HCM. Nay với một diện mạo mới, tên gọi mới Việt Nga Mall tiếp tục duy trì thế mạnh này và nâng tầm bằng việc quy hoạch lại gian hàng, đa dạng hóa sản phẩm hơn nhưng không mất sự thân thiện vốn có của địa điểm.

Tại Việt Nga Mall, khách có thể tìm thấy những sản phẩm thời trang đông thời thượng như mũ len, áo khoác, áo phao, áo lông vũ, áo dạ, áo da, găng tay đủ mọi chất liệu như len, nỉ, lông cừ... đến tất giữ nhiệt công nghệ cao và những đôi bốt chuyên dụng để đi trên tuyết.

Thời trang "big-size" (cỡ lớn) cũng là một đặc sản của Việt Nga Mall. Những bộ trang phục với người có kích cỡ trên 100kg đến 200kg... với phom dáng Âu Mỹ rộng rãi luôn sẵn sàng phục vụ những khách hàng có thân hình cao lớn, giúp họ xóa bỏ nỗi lo không tìm được đồ vừa vặn.

Nhiều sản phẩm được lựa chọn dựa trên mức độ giữ ấm, độ bền và khả năng thích ứng với nhiều kiểu thời tiết. Với ưu điểm được thử trực tiếp và được tư vấn bởi các chủ gian hàng có kinh nghiệm, khách có thể tiết kiệm đáng kể thời gian chuẩn bị trước chuyến đi.

Ẩm thực và đặc sản: Gói trọn hương vị nước Nga

Việt Nga Mall sở hữu khu thực phẩm Nga phong phú, hấp dẫn cả những người từng sống ở Nga lẫn khách Việt muốn khám phá hương vị mới. Các mặt hàng nổi bật, ngoài ra còn có các sản phẩm đặc trưng như hóa mỹ phẩm, đồ lưu niệm, búp bê Matryoshka, gốm sứ và nhiều sản phẩm thủ công độc đáo khác.

Điểm đến mới cho giới trẻ: Độc, lạ và "chất"

Việt Nga Mall đang lột xác thành một "hidden gem" đầy sức hút với giới trẻ Sài thành. Sự kiện khai trương Việt Nga Mall tại 328 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh dự kiến diễn ra vào tháng 12.2025 sẽ đánh dấu bước chuyển mình của khu thương mại hơn 20 năm tuổi. Trong giai đoạn khai trương và hậu khai trương, trung tâm dự kiến mang đến nhiều hoạt động ưu đãi, giới thiệu sản phẩm và chương trình trải nghiệm dành cho khách hàng.

Dù là người từng gắn bó với địa điểm này hay lần đầu biết đến, Việt Nga Mall hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, nơi để chọn trang phục mùa đông chất lượng, tìm đặc sản Nga độc đáo, trải nghiệm văn hóa khác lạ và nhìn thấy một TP.HCM mới qua lăng kính Việt - Nga.