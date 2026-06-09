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Việt Thương Music công bố nhận diện thương hiệu mới sau cột mốc 30 năm phát triển

Thu Phương
Thu Phương
09/06/2026 15:58 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Việt Thương Music vừa chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới với thông điệp 'Touch to Feel - Chạm để Cảm', đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp giai đoạn tới.

Được thành lập từ năm 1996, Việt Thương Music là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân phối nhạc cụ, giáo dục âm nhạc và công nghệ âm thanh tại Việt Nam. Trải qua ba thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đã tham gia nhiều hoạt động phổ cập âm nhạc cộng đồng, xây dựng hệ thống trường nhạc với các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần đưa âm nhạc đến gần hơn với nhiều thế hệ người Việt.

Theo đại diện doanh nghiệp, bộ nhận diện thương hiệu mới không đơn thuần là sự thay đổi về hình ảnh mà còn định hướng phát triển mới, chuyển từ mô hình phân phối nhạc cụ sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm âm nhạc và nghệ thuật toàn diện.

Ông Nguyễn Thái, Chủ tịch HĐQT Việt Thương Music, chia sẻ: "Sau 30 năm phát triển, chúng tôi mong muốn xây dựng một thương hiệu không chỉ được nhận diện bởi sản phẩm mà còn bởi những trải nghiệm và cảm xúc mà khách hàng nhận được. Thông điệp 'Touch to Feel - Chạm để Cảm' thể hiện định hướng lấy con người và giá trị cảm xúc làm trung tâm trong hành trình phát triển tiếp theo".

Việt Thương Music công bố nhận diện thương hiệu mới sau cột mốc 30 năm phát triển- Ảnh 1.

Ban lãnh đạo Việt Thương Music trong Lễ kỷ niệm 30 năm và công bố bộ nhận dạng thương hiệu mới

Theo chiến lược mới, Việt Thương Music sẽ tập trung phát triển hai mô hình trọng tâm gồm Music Store và Art Academy. Các trung tâm âm nhạc trong tương lai không chỉ là nơi mua sắm nhạc cụ mà còn được định hướng trở thành không gian trải nghiệm mở, nơi khách hàng có thể học tập, giao lưu, tham gia workshop và kết nối với cộng đồng yêu nhạc.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu mở rộng hệ thống lên 100 chi nhánh trên toàn quốc trong vòng 10 năm tới, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận giáo dục âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật cho cộng đồng.

Việt Thương Music công bố nhận diện thương hiệu mới sau cột mốc 30 năm phát triển- Ảnh 2.

Mô hình Music Store và Art Academy

Điểm nhấn tại lễ kỷ niệm 30 năm là màn ra mắt cây đàn piano Kawai Crystal độc bản, hiện là mẫu đàn tiên phong có mặt tại Việt Nam. Sự kiện còn thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ, giảng viên âm nhạc cùng các khách mời trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Việt Thương Music công bố nhận diện thương hiệu mới sau cột mốc 30 năm phát triển- Ảnh 3.

Ca sĩ Phan Đình Tùng cùng nghệ sĩ Lê Thanh Tâm tham dự sự kiện ngày 6.6.2026

Ông Nguyễn Thái cho biết thêm: "Chúng tôi kỳ vọng trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc đến nhiều gia đình và thế hệ trẻ hơn nữa. Mục tiêu của Việt Thương Music không chỉ là phát triển hệ thống mà còn góp phần xây dựng môi trường để mọi người có cơ hội tiếp cận, học tập và trải nghiệm âm nhạc một cách gần gũi và bền vững".

Với cột mốc 30 năm cùng bộ nhận diện thương hiệu mới, Việt Thương Music cho thấy tham vọng mở rộng hệ sinh thái âm nhạc và nghệ thuật, đồng thời tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa âm nhạc đến gần hơn với cộng đồng thông qua giáo dục, trải nghiệm và kết nối cảm xúc.

Thông tin doanh nghiệp :

Công ty cổ phần TM-DV-SX Việt Thương

  • Địa chỉ: 386 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM
  • Hotline: 1800 6715
  • Website: https://vietthuong.vn/

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Việt Thương Music nhận diện thương hiệu mới Touch to Feel Music Store Art Academy
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