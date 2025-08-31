Việt Thương Music tập huấn dạy âm nhạc tích hợp STEAM

Trước đó, Vụ GDPT tổ chức biên soạn và thẩm định tài liệu cùng các chuyên gia, giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy tham gia tập huấn. Trong đó, Việt Thương Music được Vụ GDPT tín nhiệm mời phối hợp với chuyên viên của Vụ biên soạn tài liệu Nâng cao năng lực dạy học môn âm nhạc cho giáo viên Tiểu học.

Đại diện Vụ GDPT cùng chuyên viên và Ban giảng huấn Việt Thương Music

Đây cũng là nội dung Việt Thương Music (VTM) trực tiếp tham gia tập huấn trong 02 ngày 27-28.8 vừa qua, với gần 200 cán bộ quản lý và GV âm nhạc của 34 tỉnh thành, về tích hợp STEAM trong hợp xướng và hòa tấu; các kiến thức về hoạt động trải nghiệm, ứng dụng nguyên tắc tâm lý giao tiếp vào phương pháp dạy, hoạt động giao thoa giữa âm nhạc và STEAM…

Thực hành tích hợp STEAM trong hợp xướng, hòa tấu

Sau tập huấn, VTM tiếp tục xây dựng các khóa ngắn hạn tại các Sở GDĐT, trang bị chuyên sâu cho giáo viên qua tập huấn trực tiếp; giáo viên tự học trên website vtmes.edu.vn...

PGS.TS Trịnh Hoài Thu, Phó Vụ trưởng Vụ GDPT cho rằng môn âm nhạc, mỹ thuật trong giáo dục có vai trò rất quan trọng giúp hình thành năng lực thẩm mỹ, giúp học sinh biết thưởng thức nghệ thuật, hướng đến giá trị cốt lõi: chân, thiện, mỹ.