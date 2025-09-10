Với hoạt động giáo dục STEAM: Dạy học như một bản nhạc sống động

Năm học 2025 - 2026, VTM hoàn thành chuyên đề ‘Tích hợp STEAM trong hoạt động hợp xướng và hòa tấu’ để nâng cao năng lực dạy học môn âm nhạc cho các giáo viên tiểu học thông qua hoạt động giáo dục STEAM.

Thực hành ‘Tích hợp STEAM trong hoạt động hợp xướng và hòa tấu’

Từ lâu, Doug Goodkin (nhà giáo dục nổi tiếng quốc tế) đã ví von: ‘Dạy học như một bản nhạc - Teach like it’s music’.

Ẩn dụ này không chỉ là hình ảnh lãng mạn, mà còn thể hiện triết lý sư phạm mang tính thực tiễn cao, đặc biệt trong giáo dục âm nhạc theo phương pháp hiện đại.

Một tiết học âm nhạc hiệu quả cần được triển khai như một tác phẩm âm nhạc - có cấu trúc chặt chẽ, nhịp điệu rõ ràng, sự kết nối liền mạch và khả năng tạo ấn tượng sâu sắc cho người học, với 3 phần chính: