Với hoạt động giáo dục STEAM: Dạy học như một bản nhạc sống động

Việt Thương
Việt Thương
10/09/2025 15:30 GMT+7

Việt Thương Music (VTM) với kinh nghiệm 30 năm hoạt động về giáo dục âm nhạc và phân phối nhạc cụ nhằm nuôi dưỡng và phát triển tình yêu âm nhạc.

Năm học 2025 - 2026, VTM hoàn thành chuyên đề ‘Tích hợp STEAM trong hoạt động hợp xướng và hòa tấu’ để nâng cao năng lực dạy học môn âm nhạc cho các giáo viên tiểu học thông qua hoạt động giáo dục STEAM.

- Ảnh 1.

Thực hành ‘Tích hợp STEAM trong hoạt động hợp xướng và hòa tấu’

Từ lâu, Doug Goodkin (nhà giáo dục nổi tiếng quốc tế) đã ví von: ‘Dạy học như một bản nhạc - Teach like it’s music’.

Ẩn dụ này không chỉ là hình ảnh lãng mạn, mà còn thể hiện triết lý sư phạm mang tính thực tiễn cao, đặc biệt trong giáo dục âm nhạc theo phương pháp hiện đại.

Một tiết học âm nhạc hiệu quả cần được triển khai như một tác phẩm âm nhạc - có cấu trúc chặt chẽ, nhịp điệu rõ ràng, sự kết nối liền mạch và khả năng tạo ấn tượng sâu sắc cho người học, với 3 phần chính:

  • Overture (mở màn) là giai đoạn chuẩn bị, tạo hứng thú và định hướng cho buổi học, giống như khúc dạo đầu cuốn hút của một bản nhạc.
  • Movements (các chương): là các phần chính của tiết dạy, mỗi chương có nhịp độ (tempo), nội dung và mục tiêu riêng, được kết nối một cách linh hoạt và sáng tạo.
  • Coda (kết thúc): là giai đoạn thoái trào, để lại ấn tượng sâu sắc cho người học, giống như những nốt nhạc cuối cùng ngân vang trong tâm trí.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
