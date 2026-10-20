Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam - Đan Mạch bằng lòng tin và tri thức

2 bài học lớn rút ra từ chặng đường 55 năm hữu nghị

Phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoảng cách gần 9.000 km giữa Hà Nội và Copenhagen chưa bao giờ là rào cản khi hai dân tộc luôn dành cho nhau sự trân trọng và tình cảm chân thành. Cuộc gặp gỡ với các giáo sư, sinh viên và bạn bè Đan Mạch hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm chuyển hóa nền tảng hữu nghị đặc biệt thành một hình mẫu hợp tác mới trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch) ẢNH: TTXVN

Chia sẻ câu chuyện phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng bài học từ Đan Mạch về lòng tin xã hội, nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm và chính sách ổn định. Nhận thấy nhiều điểm tương đồng và lợi thế bổ sung cho nhau, Việt Nam coi Đan Mạch là đối tác tin cậy, trọng nghĩa trọng tình để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và tạo ra giá trị mới cho chặng đường phía trước.

Bày tỏ câu chuyện về tình bạn được bồi đắp qua năm tháng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại năm 1971, giữa lúc Việt Nam còn chiến tranh và bị tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự đồng hành quý báu ấy trong thời khắc khó khăn chính là minh chứng cho câu ngạn ngữ "Lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Khi hoạn nạn mới biết bạn là ai". Việt Nam luôn trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của nhân dân Đan Mạch trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước.

Từ những kết nối ban đầu, quan hệ hai nước đã từng bước mở rộng. Ngày nay, hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam với nhiều dự án tiên phong, quy mô lớn. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương đã chuyển hóa từ hỗ trợ một chiều sang hợp tác đa chiều, cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực.

Từ chặng đường 55 năm hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ có 2 bài học lớn được rút ra:

Thứ nhất, mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử để tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc - nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới.

Thứ hai, nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại; tiếp nối Đối tác toàn diện (năm 2013) và Đối tác chiến lược xanh (năm 2023), hai nước cần một "mô hình hợp tác mới" toàn diện, chiến lược hơn - nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam và Đan Mạch tìm thấy điểm giao thoa cốt lõi: tinh thần tự chủ, tự cường; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và luôn giữ cánh cửa đối thoại, hợp tác rộng mở.

Xây dựng nên niềm tin sâu sắc để mở ra một khung trời hợp tác mới

Coi Đan Mạch là người bạn tin cậy và đối tác quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất nâng tầm hợp tác từ Đối tác chiến lược xanh lên một khuôn khổ quan hệ chiến lược và toàn diện hơn. Đây là bước đi tất yếu nhằm đưa hợp tác song phương trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu, giúp hai nước trở thành cửa ngõ, đầu cầu chiến lược của nhau tại ASEAN và EU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch) ẢNH: TTXVN

Đổi mới phương thức hợp tác kinh tế, chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo, tạo thêm giá trị mới cho hai nước. Việt Nam và Đan Mạch không chỉ bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ mà còn chia sẻ lợi ích tương đồng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và duy trì thương mại tự do. Trở thành đối tác ưu tiên của nhau về khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam theo đuổi tăng trưởng nhanh nhưng tuyệt đối không đánh đổi môi trường hay chịu tụt hậu công nghệ. Do đó, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng phải trở thành lĩnh vực đột phá mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương.

Hai bên cần trở thành đối tác ưu tiên của nhau về khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và ứng phó biến đổi khí hậu. Là quốc gia tiên phong thế giới về chuyển đổi xanh và năng lượng gió, Đan Mạch sở hữu kinh nghiệm quý báu về quy hoạch không gian và kinh tế biển. Trong khi đó, Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200 km cùng tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn hàng đầu khu vực.

Sự kết hợp này không chỉ tạo ra một ngành công nghiệp mới và hình mẫu hợp tác năng lượng tái tạo đóng góp vào nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn tạo tiền đề để Đan Mạch trở thành đối tác của ASEAN trong quy hoạch Lưới điện ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lấy kết nối con người, giáo dục và đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân làm nền tảng lâu dài của quan hệ song phương. Đặc biệt, Việt Nam đề nghị Đại học Copenhagen nghiên cứu mở phân hiệu tại Việt Nam và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về thuế, đất đai để phục vụ sinh viên Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á.

Cuối cùng, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch chính là cầu nối quan trọng thúc đẩy các cơ hội hợp tác và gắn kết thế hệ trẻ hai nước.

Chung tay đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trong thế giới ngày nay, không quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết các thách thức toàn cầu. Là những thành viên tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam và Đan Mạch cùng chia sẻ niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và phương thức giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhìn lại 55 năm qua, từ sự đồng hành trong những năm tháng khó khăn, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng nên niềm tin sâu sắc để mở ra một khung trời hợp tác mới.

Người Đan Mạch có câu: "Khi nhiều người cùng chung vai, gánh nặng sẽ hóa nhẹ nhàng". Người Việt Nam cũng có câu: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Trước những biến động và thách thức toàn cầu, chính sự đồng lòng, chia sẻ tri thức và kề vai sát cánh sẽ giúp hai dân tộc biến mọi thách thức thành cơ hội. Trong hành trình đó, các bạn sinh viên ngồi đây chính là lực lượng tiên phong viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn.

Gợi nhắc hình ảnh trong câu chuyện hạt đậu của Andersen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, nếu 55 năm qua là hành trình của những thế hệ gieo mầm đầu tiên, thì hôm nay là thời điểm để tiếp tục gieo những hạt giống mới. Câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc.