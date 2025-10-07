Viết về Yobe - 5 năm một chặng đường

Khởi đầu với mô hình chuỗi showroom trên toàn quốc và ứng dụng công nghệ app bán lẻ hiện đại, nhưng ngay sau ngày ra mắt thị trường, Yobe đã phải đối mặt với thử thách khốc liệt khi đại dịch Covid-19 bùng nổ nghiêm trọng. Trong lúc nhiều doanh nghiệp điêu đứng, Yobe cũng đã không tránh khỏi những khó khăn nhưng sau một thời gian "oằn mình", Yobe đã xoay mình, chuyển đổi mô hình bán hàng sang livestream trực tiếp.

Showroom Yobe khi mới khai trương ẢNH: YOBE

Giữ vững kim chỉ nam ban đầu, các sản phẩm của Yobe được sản xuất tại các nhà máy uy tín trên thế giới và livestream bán thẳng trực tiếp tới tay người tiêu dùng, không qua đại lý hay trung gian phân phối.Livestream là con đường tắt ngắn nhất, tối ưu hóa nhất tất cả các chi phí để phân phối các sản phẩm của Yobe từ nhà máy đến tay khách hàng.

Mỗi sản phẩm Yobe gửi đi đều chứa đựng sự tâm huyết và trách nhiệm, vì Yobe luôn tin rằng: sự tận tâm, giá trị thật mang đến sự bền vững, quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Khách hàng sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự vượt trội của Yobe với chất lượng khác biệt và mức giá đầy cạnh tranh.

CEO Nguyễn Thúy Hường chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà máy Cosmax ẢNH: YOBE

Yobe chọn sự tối giản trong phương thức truyền thông: không phô trương, không ồn ào. Đồng thời tinh gọn và tối ưu vận hành để khách hàng nhận lợi ích trực tiếp từ giá gốc.

Yobe tin rằng khách hàng chính là người "kể câu chuyện", là người lan tỏa tự nhiên bằng sự tin tưởng và trải nghiệm thực tế. Mỗi khách hàng chia sẻ Yobe với gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp. Cứ thế, lượng khách hàng ủng hộ Yobe ngày càng được nhân lên với niềm tin cao nhất, không lăn tăn về chất lượng và giá sản phẩm.

Yobe đi theo con đường: lựa chọn những mặt hàng chất lượng nhất, nhập khẩu trực tiếp, bán giá tận gốc, nhờ vậy Yobe được phục vụ ngày càng nhiều số lượng lớn khách hàng và được lan tỏa nhiều hơn mỗi ngày. Niềm vui lớn nhất không chỉ nằm ở các con số, mà là ở sự tin tưởng cao nhất, yên tâm tuyệt đối của khách hàng.

Buổi họp của Yobe và ông Dan Neary - Phó chủ tịch Meta Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại văn phòng Yobe ẢNH: YOBE

Đằng sau những thành quả hôm nay là chị CEO Nguyễn Thúy Hường - linh hồn của Yobe. Chị không chỉ chèo lái doanh nghiệp, mà còn là nguồn cảm hứng sống tích cực và nhân văn. Chị dành trọn tâm sức cho Yobe: từ làm việc thâu đêm để tìm giải pháp tối ưu, đến quan tâm sâu sắc đến từng trải nghiệm của khách hàng. Với chị, mỗi khách hàng không chỉ là người mua hàng, mà là thành viên thân thiết trong đại gia đình Yobe.

Cột mốc 5 năm của Yobe được đánh dấu bằng một khoảnh khắc đặc biệt: sự ra đời của hai dòng sản phẩm dưỡng da chuyên sâu: Premium và Signature. Đây là "đứa con tinh thần thai nghén nhiều năm" dựa trên kết tinh của nhiều thành quả nghiên cứu. Sự ủng hộ và lan tỏa nhiệt tình từ khách hàng chính là minh chứng sống động nhất cho chất lượng sản phẩm, đồng thời là phần thưởng quý giá cho mọi nỗ lực và đam mê mà Yobe đã kiên định theo đuổi.

Loạt sản phẩm vừa ra mắt của thương hiệu ẢNH: YOBE

Hành trình 5 năm là sự minh chứng cho bao nhiêu tâm huyết, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt mà CEO Nguyễn Thúy Hường cùng đội ngũ đã dành cho Yobe. Những ai từng đồng hành từ những ngày đầu đều chứng kiến sự trưởng thành không dễ dàng này. Yobe luôn kiên định, vững tâm và tin tưởng vào sứ mệnh mà Yobe đã chọn.

Cột mốc 5 năm chỉ mới là khởi đầu. Yobe sẽ bước thêm 5 năm lần 2, lần 3 và nhiều lần nữa để hoàn thành sứ mệnh đã cam kết. Yobe tiếp tục hợp tác cùng các nhà máy lớn trên thế giới để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm chất lượng cao, cập nhật và ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến. Các container hàng hóa được nhập khẩu về Việt Nam và phân phối qua kênh livestream trực tiếp (bỏ qua các chi phí trung gian), mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao nhất, với mức giá thấp nhất (tận gốc). Đây cũng chính là bài toán mà chị Nguyễn Thúy Hường - CEO Yobe luôn dồn hết tâm huyết, ngày đêm trăn trở để tìm lời giải tối ưu nhất.

Và cho đến hiện tại, Yobe cảm thấy may mắn vì nhờ chuyển đổi sang mô hình livestream này, Yobe đã nắm bắt được cơ hội dễ dàng hơn khi thực hiện sứ mệnh đã đề ra từ ngày đầu: Hy vọng sẽ mang sản phẩm tốt nhất với giá tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

